學測違規931件 擺職棒玩偶扣2級分

大考中心昨討論今年大學學測違規事項，違反試場規則方面未攜帶有效證件二五二件為最大宗，數件考生畫笑臉於答案卷遭扣分（見圖，記者楊綿傑攝）。另有考生遲到但仍強制入場，遭取消考試資格；英文科有考生攜帶翻譯機該科遭不予計分；還有人擺放今年中華職棒總冠軍樂天桃猿隊吉祥物「猿氣小子」在考試桌面上，該科遭扣二級分。

根據大考中心資料，今年違反答題卷作答規定總計有九三一件，較去年五二九件大幅增加，包括在答題卷「確認後考生簽名」欄以外部分書寫考生姓名或顯示自己身分者有七件，於作答區書寫與答案無關之文字或符號者有九二四件，該科均遭扣一級分。

違反試場規則部分，今年共有五六二件。較重大違規部分，英文科有考生遲到一分多鐘，經制止仍堅持入場，遭取消考試資格；另有考生在數學A考畢後遭檢舉考試時使用手機，後續在自然科、國綜科被監試人員發現手機置放在兩腿間，並用左手滑螢幕，亦遭取消考試資格；還有考生於英文科將翻譯機放在大腿下，發出英文語句聲音，危害考試公平性不予計分；也有考生由試務人員陪同上廁所時，將試題本攜出試場，該科不予計分。

