為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    學測違規931件 擺職棒玩偶扣2級分

    2026/02/11 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    學測考生在答案卷畫笑臉，被扣一級分。（記者楊綿傑攝）

    學測考生在答案卷畫笑臉，被扣一級分。（記者楊綿傑攝）

    大考中心昨討論今年大學學測違規事項，違反試場規則方面未攜帶有效證件二五二件為最大宗，數件考生畫笑臉於答案卷遭扣分（見圖，記者楊綿傑攝）。另有考生遲到但仍強制入場，遭取消考試資格；英文科有考生攜帶翻譯機該科遭不予計分；還有人擺放今年中華職棒總冠軍樂天桃猿隊吉祥物「猿氣小子」在考試桌面上，該科遭扣二級分。

    根據大考中心資料，今年違反答題卷作答規定總計有九三一件，較去年五二九件大幅增加，包括在答題卷「確認後考生簽名」欄以外部分書寫考生姓名或顯示自己身分者有七件，於作答區書寫與答案無關之文字或符號者有九二四件，該科均遭扣一級分。

    違反試場規則部分，今年共有五六二件。較重大違規部分，英文科有考生遲到一分多鐘，經制止仍堅持入場，遭取消考試資格；另有考生在數學A考畢後遭檢舉考試時使用手機，後續在自然科、國綜科被監試人員發現手機置放在兩腿間，並用左手滑螢幕，亦遭取消考試資格；還有考生於英文科將翻譯機放在大腿下，發出英文語句聲音，危害考試公平性不予計分；也有考生由試務人員陪同上廁所時，將試題本攜出試場，該科不予計分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播