衛福部挹注16億元獎勵金！初夕至初三醫院開診率55％ 診所倍增

今年農曆春節連假長達九天，健保署擴大春節開診獎勵措施，挹注十六億元，鼓勵醫療院所於春節期間持續提供服務。健保署昨公布最新統計，今年春節期間醫療院所與藥局的開診率均較往年明顯提升，其中醫院開診率至少增加十二％，診所整體服務量能更呈倍數成長。

過去春節期間，除夕至初三往往是醫療量能最為吃緊、基層診所開診率最低的時段，為避免民眾因小病集中湧入大型醫院，衛福部推動「春節加成獎勵方案」，提供診察費、藥事服務費等加成，針對除夕至初三，診察費加成一〇〇％，初四及初五加成五十％，其餘指定時段加成卅％，分散急診壓力。

在獎勵措施帶動下，健保署最新統計顯示，除夕至初三期間，醫院每日開診率均維持在五十五％以上，明顯高於去年僅三至四成開診率水準，初四、初五醫院開診率更回升至七十六％；診所方面，去年初一、初二開診率僅有四％，今年分別提高至七％與九％，增幅逾倍，初三更攀升至十二％，初四、初五則分別為廿七％、四十五％，顯示基層醫療量能在過往最吃緊的核心假期期間，已有明顯改善。

社區藥局開業率約3至6成

此外，社區藥局在除夕至初五的每日開業率，約介於三成至六成之間，最吃緊的初一仍有廿六％藥局開業，優於去年的十六％，整體藥事服務供應相對穩定。

健保快易通APP可查就醫資訊

健保署主任秘書劉林義表示，春節開診獎勵屬於額外鼓勵措施，經費編列於健保總額「其他部門」，不影響原有部門總額配置，春節結束後也將依實際執行進行檢討。健保署提醒民眾，春節期間可透過「全民健保行動快易通─健康存摺」APP或健保署官網，查詢特約醫療院所及藥局的春節服務時段，掌握就醫資訊。

