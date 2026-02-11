雪隧「龜速路隊長」 當心罰6千／去年春節慢速車示警9600車次 提醒適當加速

高公局在雪山隧道設置慢速車示警系統。（高公局提供）

春節連假將屆，去年春假期間雪隧慢速車示警約九千六百車次，交通部高速公路局提醒，連假期間雪山隧道車流量大且隧道內禁止變換車道，慢速車導致塞車加劇，並使雪隧通行量下降，這類龜速影響交通順暢的「路隊長」，將可依「道路交通管理處罰條例」處三千元到六千元。

與前車間距應保持50公尺

為提醒用路人適當加速，高公局在雪山隧道北向路段設置慢速車示警系統，針對車速低於時速七十公里且與前車間距大於一百公尺的小型車（大客車間距為大於一五〇公尺）示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車車號（遮蔽一碼）及車速，提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛。

高公局指出，經統計，去年通過雪山隧道北向車流量約一一五二萬輛次，慢速車示警約廿三．四萬次，約占二．一％。其中，去年春節假期通過雪隧北向車流量約卅一．五萬輛次，慢速車示警約九千六百車次，約占三％，顯示仍有眾多駕駛未依速限適當加速通過，已影響通行效率。

高公局交通管理組科長莊國欽表示，慢速車示警系統僅作為行車提醒，而不是用於執法。

國道公路警察局則於雪山隧道南、北向各設有八處、共十六處科技執法設備，針對慢速車、超速、惡意逼車及違規變換車道等行為進行取締。

高公局提醒，在國道不壅塞情形下，若車速低於最低速限，將可依「道路交通管理處罰條例」處三千元到六千元罰鍰，建議用路人在路況許可下儘量以最高速限行駛，並與前車保持五十公尺間距，避免車速偏低成為「路隊長」而影響交通順暢，或低於最低速限而遭取締受罰。

