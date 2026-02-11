為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    藍白拒審總預算衝擊！平日國旅5大補助延後 TPASS恐斷炊

    2026/02/11 05:30 記者吳亮儀、黃宜靜／台北報導
    藍白不審總預算，交通部無法補助各縣市政府，TPASS經費恐斷炊。（記者吳亮儀攝）

    藍白不審總預算，交通部無法補助各縣市政府，TPASS經費恐斷炊。（記者吳亮儀攝）

    今年國際觀光客來台可望突破九百萬人次，但原本營運艱困的國旅因藍白拒審今年度總預算，衝擊原本要推出「平日國旅五大補助方案」，前景黯淡。

    交通部觀光署預計推出「平日國旅五大補助方案」，包括生日住宿優惠、平日住宿補助最高二晚抵兩千元等，原訂目標四月一日上路，但遭藍白拒審預算，交通部長陳世凱表示，沒預算恐衝擊預定在四月上路的國旅補助和國際行銷案，交通部也很擔心，因為有很多人期待這項政策。

    觀光署署長陳玉秀表示，距離立院開議還有一個月時間，目前先將遊戲規則訂好、縮短準備期，希望立法院最晚在三月份完成預算審議，即使延後，也希望國旅補助能在今年四月到六月上路。

    藍白拒審總預算，多個縣市的通勤月票TPASS補助恐斷，陳世凱希望立法院盡快審預算，強調TPASS是新興預算，沒有通過就不能動支，交通部要幫忙也無法做到太多。

    交長：預算不能動支 無法幫助地方

    陳世凱表示，今年起TPASS補助是新興預算，之前TPASS的補助是疫情後特別預算，若新興預算立法院沒有通過，預算不能動支，會造成地方政府壓力，也持續溝通，公路局和地方政府都有聯繫也希望解決。

    陳世凱強調，若預算無法動支，「交通部要幫忙，能力上也無法做到太大幫忙，要看地方財政狀況盡量提供協助，能做到何時沒有把握。」

