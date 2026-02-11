為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今年來台國際旅客 估逾900萬人次／抽5000元消費金廣受好評 觀光署將祭出舊客重遊獎勵措施

    2026/02/11 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    交通部觀光署長陳玉秀表示，近年來台國際旅客穩定成長，預估今年來台國際旅客「超過900萬是沒有問題」，目標是930、940萬，相當於成長9％。（資料照）

    台灣人熱愛出國旅遊，但台灣也有豐富的自然與人文景觀，吸引各國旅客來台旅遊；觀光署統計，去年出境超過一八九四萬人次，入境人次僅約八五七萬人次，逆差破千萬人次。去年國外旅客來台可抽五千元消費金的活動廣受好評，觀光署長陳玉秀指出，將針對重遊客祭出獎勵措施，鼓勵老朋友帶新朋友來台，今年來台國際旅客「超過九百萬人次」沒有問題。

    出入境觀光逆差破千萬人次

    根據觀光署出入境統計顯示，去年出境一八九四萬四四三六人次創歷史新高，熱門目的地前三名是日本、中國、港澳；入境則為八五七萬四五四七人次，前三名是日本、港澳、韓國客。但整體來看，觀光逆差來到一〇三六萬九八八九人次。

    交通部長陳世凱表示，我國國旅、國際旅客穩定上升，其中來台國際旅客連三年成長，前年成長一百多萬人次、去年成長幾十萬人次，近年來，國旅住房率也持續提升，去年達二．二億人次，是近年來的佳績。

    目標930萬至940萬人次 成長9％

    針對國際旅客部分，陳玉秀表示，今年來台國際旅客若以九％成長推估，約為九三〇萬至九四〇萬人次間。今年一月國際旅客成長十一至十二％，二月連假較少，成長率持平。

    陳玉秀指出，國內接待量能也有要努力的地方，過去台灣觀光相對仰賴單一客源，這幾年觀光署積極多元引客，歐美客增加、菲律賓客去年也突飛猛進、越南團體客人增加。

    陳玉秀表示，全球宣傳會持續多元並進，除了在各國重要地標刊登廣告、觀光代言人等，深化台灣觀光品牌，也會推出更多「主題行」，如休閒旅遊、運動旅遊，讓旅客認識台灣。

    持續國際宣傳 推出更多主題行

    陳玉秀舉例，越南團客增多，因此今年三月將有辦桌活動，希望讓觀光客享受台灣總舖師澎湃的辦桌風情，開發新體驗模式。

    此外，台灣北部接待容量相對飽和，已和中南部溝通、擴大接待能量，希望透過Taiwan PASS的推廣、搭配主題型旅遊，讓旅客多到中南部旅遊。

    陳世凱指出，為持續透過優質觀光活動帶動人潮，交通部今年將推出觀光雙輪驅動方案，強化國際觀光動能、推動平日國旅優惠，同時也會啟用台灣觀光研訓院、執行微笑南灣計畫，以二〇三〇年達到觀光兆元產值為目標。

    圖
    圖 圖 圖
