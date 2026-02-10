為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    （新北）新莊挖破水管提前修復 車道解除管制

    2026/02/10 05:30 記者羅國嘉、黃政嘉／新北報導
    新莊區思源路與新北大道工程不慎挖破地下自來水管，市府團隊徹夜搶修，提前於昨中午完成修復更換新管作業。（工務局提供）

    新北市府在新莊區思源路辦理人行天橋新建工程，施工廠商八日在新北大道二段與五工路口不慎誤挖地下管徑五百公釐的自來水管線，導致路面嚴重積水，影響周邊交通及約一萬戶。工務局表示，昨天上午尖峰時段車流已恢復順暢，水管損壞也在中午一點前提前完成更換並全面修復，恢復全線車道通行。

    新北市長侯友宜昨出席板橋區行動治理座談會表示，大家都了解他做事「拚到底」的個性，昨天新莊區水管破了，好在沒停水，「停水我就剉咧等」，這就是當市長的責任，一條水管破了，交通、水利、工務局長半夜都LINE訊息過來，不回怎麼行，雖然很辛苦，但沒什麼好埋怨。

    工務局馮兆麟指出，水公司八日下午完成降壓供水及關閉水閥作業，晚間展開抽排水、管溝清挖及鋼板樁打設作業，昨天清晨完成臨時擋土設施，上午尖峰時段，五工路往新北產業園區方向已開放單線通行，行人也引導改走對向人行道。

    自來水公司昨天中午前完成新管更換及回填加固作業，隨即清理路面、移除堆置物，並於中午一點提前恢復五工路全線通行及正常供水。

    工務局表示，未來市府將檢討施工管理與管線探勘流程，強化預防機制，避免類似事件再次發生，確保公共工程安全及市民生活品質。

