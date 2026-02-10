為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《台北過好年—單車篇》基隆河濱汐止段標示不清 補水站、公廁不足

    2026/02/10 05:30
    南陽大橋附近自行車道路面寫「停」，易讓人誤以為是單行道。（記者董冠怡攝）

    記者董冠怡／專題報導

    記者實測騎YouBike遊北北基，過程非一路順暢，上午十點準備從松山彩虹橋內湖側出發，第一步就遇阻，鄰近行善公園站點一台車都沒有，轉到松山側饒河疏散門旁才借到車，並於熱心居民指示下搭乘電梯上下樓過橋，回到內湖側又因標示不清差點騎錯方向。

    2處單車道斷點 需騎馬路

    騎在汐止段時經常遇到上坡，在腳力不佳下騎YouBike不太順利，得下車牽車，前行時還差點「倒頭栽」，途中會遇到二處自行車道斷點，需騎在馬路上比較危險，因標示不清差點走回頭路，其中汐止段南陽大橋附近甚至有「長得像」單行道的自行車道，一不小心容易走錯路。

    後轉入自行車道續行，累了有不少陰涼處座椅可休憩，但水沒帶夠，進入汐止後自動販賣機變少，建議預先補水，但背包不宜過重，否則會不好騎，看到公廁要先上，因沿路公廁不多。

    之後體力下滑，決定在下街福德宮站點還車，改借電力輔助自行車（YouBike2.0E）較為輕鬆，穿越五堵鐵路隧道抵達基隆後，還能悠閒拿出預備的自拍棒，為獨旅捕捉美好的一刻。

    因平常無運動習慣，完成YouBike北北基之旅後，大腿及前臂肌肉約痠痛三天，洗熱水澡有助舒緩肌肉疲勞，還得大量補充補眠，所以春節連假不妨嘗試挑戰，來趟YouBike遊北北基小旅行，有點累但十分值得。

