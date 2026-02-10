《台北過好年—單車篇》基隆河濱騎YouBike 暢遊北北基

五堵鐵路隧道為日治遺跡，串聯新北市與基隆市。（記者董冠怡攝）

飽覽沿岸風光、吃美食 若體力不支可換借電輔車或轉乘火車

記者董冠怡／專題報導

今年春節有九天長假，可選擇騎YouBike遊北北基，既可健身又能飽覽沿途風光。記者實地從台北松山、內湖的彩虹橋周邊租借YouBike出發，沿基隆河岸往汐止方向騎乘，走訪麥克風造型的星光橋，品嘗汐止老街的香菇肉羹補充體力，穿越宛如天然冷氣房的五堵鐵路隧道，抵達新北與基隆的分界線，進入基隆境內，順道嗑份滑順不膩的營養三明治，加計途中換借YouBike2.0E電輔車，全程車資約一六〇元，若體力不支，還能使用通勤月票TPASS轉乘火車搭到飽。

請繼續往下閱讀...

基隆河濱騎遊 車程約4小時

基隆河濱自行車道串聯台北、新北、基隆，起於士林區洲美大橋，可至汐止區的五堵鐵路隧道，穿越後到達基隆七堵區堵南街的嶺腳福德宮為止，約三十公里，一般騎車速度約需三至四小時。

賞汐止星光橋 品嘗老街肉羹

記者以松山彩虹橋為起點，先於鄰近饒河夜市享用東發號油飯麵線、陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅，之後沿基隆河岸往東湖、汐止方向騎乘，小爬坡朝內溝溪、汐止前進，經過著名星光橋，可休息一下到汐止老街品嘗暖呼呼的八寶冬粉和香菇肉羹、車頭鹹粥。

再往五堵火車站騎乘，慢騎約半小時，抵達日治時代遺跡五堵鐵路隧道，牆上寫著當年的設計理念與歷史故事，穿越隧道便會出現「新北市自行車道維護終點」與「基隆市基隆河岸自行車道」標示，以及嶺腳福德宮的背影，代表進入基隆境內。

歇腳後，沿著河岸經百福、六堵、七堵，抵達七堵鐵道紀念公園，駐足停留來碗烏龍伯咖哩麵、臭粿仔湯、營養三明治、莊記牛肉麵，莊記牛肉麵湯頭酸甜不死鹹，麵條Ｑ彈有嚼勁，約有八、九大塊牛肉。至八堵後需轉一般道路進入基隆市區，途經八堵火車站、三坑火車站、豆干厝阿公店，仁愛區孝三路周邊有豬肝腸、無名豬腳、遠東水煎包、阿本燒賣、三角窗乾麵餛飩湯、孝三大腸圈、三姊妹餐飲店。

基隆還車 最近在五堵車站

饕客也可至安一路走訪潤餅、郭家巷頭粿仔湯，並帶回劉家花生醬作為伴手禮，最後再到海洋廣場、東岸廣場頂樓欣賞基隆港夜景，晚餐可到仁愛市場吃阿嬌炒麵、加園壽司、美華牛肉麵、阿玉鯊魚煙，都是自行車達人推薦的私房美食，春節期間營業時間須確認，以免撲空。

TPASS坐火車 無須再付費

由於基隆沒有YouBike站，須至五堵火車站還車，記者從嶺腳福德宮返回火車站還車，約半小時以內，之後坐火車到基隆火車站下車，花費廿六元、廿一分鐘，有購買TPASS者搭火車則無須再付費，騎YouBike也有前卅分鐘免費（2.0E不適用），半途若體力不支，透過不同交通工具轉乘，都是不錯方式。

汐止星光橋是麥克風造型。（記者董冠怡攝）

基隆河濱自行車道騎YouBike，飽覽河岸風光。（記者董冠怡攝）

基隆廟口營養三明治滑順不膩口。（記者董冠怡攝）

莊記牛肉麵湯頭酸甜，麵條有嚼勁，且有八、九塊牛肉。（記者董冠怡攝）

基隆市區著名景點海洋廣場。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法