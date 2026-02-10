為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    何欣純：日相高市勇於承擔 盧秀燕不敢扛責

    2026/02/10 05:30 記者歐素美／台中報導
    民進黨台中市長參選人、立委何欣純（前右六）與登記參選市議員眾人聯合造勢，立委莊瑞雄（前右四）、立委王世堅（前右七）也到場加油打氣，並齊喊「市長換欣、台中創新」。（記者歐素美攝）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純（前右六）與登記參選市議員眾人聯合造勢，立委莊瑞雄（前右四）、立委王世堅（前右七）也到場加油打氣，並齊喊「市長換欣、台中創新」。（記者歐素美攝）

    民進黨台中市長提名人何欣純昨在市黨部與登記參選市議員眾人聯合造勢，她表示，日本首相高市早苗負責任的態度，率領自民黨以壓倒性勝利贏得國會席次，市長盧秀燕卻不敢扛責，致台中失落八年，同時以神岡大夫第重劃為例，承諾未來主政，市府團隊一定站在第一線，為市民權益、福祉以及市政公正及建設的公共利益負責。

    與綠營登記參選市議員者聯合造勢

    民進黨「台中英連線」成員昨在英系召集人立委莊瑞雄、立委王世堅陪同下，至民進黨台中市黨部登記，並齊喊「市長換欣、台中創新」。莊瑞雄表示，英系將全力輔選市長參選人何欣純，為城市提出更清楚的發展方向；王世堅指出，「台中英」是一支已成形的生力軍，是民進黨重返台中執政的重要關鍵。

    屬民進黨新潮流系的市議員參選人昨也聯合登記初選，並高喊「Team Taiwan 挺台灣，台灣尚勇，『新』火相傳 轟不讓」。

    何欣純表示，這麼多議員及參選人在黨部聯合登記，代表團結，代表台中隊，大家團結一致，一定可以贏回台中，強調日本自民黨獲得壓倒性勝利，是因高市早苗首相用堅定、堅決、負責任的態度，清楚的論述，讓日本國民願意選擇自民黨，台中因不敢做決定、不敢扛責任的市長，致市政停滯不前、發展有限。

