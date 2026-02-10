為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大湖草莓2期果上市 春節採果趣

    2026/02/10 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    大湖草莓已進入第二期果，果實碩大，春節連假正是採果好時機。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖鄉以往每年十二月初是草莓開採的季節，但去年受天氣炎熱影響，普遍較往年延半個月種植；今年的草莓剛出產時觀光果園自採價每台斤價格七百元起跳，甚至上看八百元，創歷年來新高；如今進入第二期果，不僅品質佳，價格也回穩，各觀光果園自採價每台斤從四百五十至五百五十元不等，農曆春節正是採果好時機。

    大湖地區農會指出，大湖鄉草莓種植面積約四百五十公頃，但近年來，當地土壤因長期栽種致土質不佳，有不少莓農另行覓地栽種，紛紛轉往獅潭及公館等地租地種植，致今年草莓僅三百七十公頃，其中，高架草莓面積約八十公頃，品種以香水為大宗，另有豐香、美姬、白草莓等，亦深受消費者青睞。

    農會說，目前已進入第二期果，價格也回穩，各觀光果園自採價從四百五十至五百五十元不等，二期果品質佳，農曆春節正是出遊採果好時機。

    民眾除採草莓，也可到大湖農村休閒酒莊走走，品嘗各式的草莓製品，甚至可到薑麻園休閒農業區內的聖衡宮、出關步道走春，若運氣好的話，還可以欣賞到雲海景致；天氣寒冷，也可到泰安溫泉區泡湯，紓緩筋骨，都是春節連假休閒好去處。

