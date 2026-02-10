為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    嘉縣10大美食、景點 水上、中埔上榜多

    2026/02/10 05:30 記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導
    嘉縣10大人氣美食的「東石阿春小吃」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉縣10大人氣美食的「東石阿春小吃」。（記者蔡宗勳攝）

    水上老牌草魚粥等3店家入選 中埔穀倉農創園區等5處入列

    嘉義縣「光躍嘉義．百大嘉選榜」活動，全縣十八個鄉鎮市共二〇四處美食與景點，歷經一個多月網路票選，「十大人氣景點、美食」昨天揭榜，中埔鄉有五處觀光熱點列入十大景點，其中老穀倉變身親子文創園區的中埔穀倉農創園區堪稱人氣王，拿到二萬二六八〇票，十大美食水上鄉就有三款在地小吃入列，成了大贏家。

    縣長翁章梁昨與活動代言人朵拉（Dora）一同頒獎表揚「十大景點、美食」，獲獎美食店家與景點單位齊聚共享榮耀時刻，現場也抽出好禮回饋參與投票的網友。

    翁章梁說，活動串聯嘉縣六十八家人氣美食店家與一三六處熱門景點，讓更多民眾認識嘉縣必吃必玩，票選活動自去年十二月三日至今年一月十六日截止，總票數逾七十萬張；隨著榜單揭曉，提供遊客春節來嘉縣走春及三月台灣燈會期間規劃行程時參考，更深入嘉縣品嚐美食，感受觀光魅力。

    「十大景點」呈現嘉縣多元面貌，山區中埔鄉「中埔穀倉農創園區」、「石硦林場」、「粉牛樂園體驗農場」、「獨角仙休閒農場」、「築夢森居探索生態農場」等五處入選，加上梅山鄉「太平雲梯」；平原區域有太保市「故宮博物院南部院區」、水上鄉「豐碩果園」、民雄鄉「旺萊山鳳梨文化園區」及朴子市「配天宮」。

    「十大美食」平原區水上鄉有「水上老牌草魚粥」、「雨豆樹」與「品安豆花店」入選，及太保市「嘉漁海鮮宴餐廳」；山區則由中埔鄉「竹香園甕缸雞嘉義店」、「鈴蘭碗粿」與梅山鄉的「冬瓜妹人文概念館」獲選；海區風味由布袋鎮「胡記水煎包」及東石鄉「東石阿春小吃」、「樂亞小食光」脫穎而出。

    「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選，10大人氣美食與景點揭曉。（記者蔡宗勳攝）

    「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選，10大人氣美食與景點揭曉。（記者蔡宗勳攝）

