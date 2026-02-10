雲林補助智慧農業 3月受理申請

雲林縣府鼓勵農民導入智慧農業科技，提升競爭力及韌性。（記者黃淑莉攝）

面對極端氣候、農村人口老化缺工等困境，雲林縣府推動智慧農業補助計畫，導入AI分析、智慧科技及大數據蒐集與分析，讓從事農業更輕鬆及韌性，不僅省工、省時，農作品質及產量都有提升。

導入人工智慧、大數據分析

縣府從二〇二三年推動智慧農業補助，截至去年底有五十處示範場域，涵蓋果樹、溫室蔬菜及水稻等作物，導入智慧農業技術，包括智慧灌溉節水系統、智能環境感測與氣象監測系統、自動化養液配方調製系統、氣象即時監測、場域影像監控、精準噴灌及智慧天窗自動控制等遠端智慧管理系統。

雲林縣長張麗善昨天前往斗六和興無花果園了解園區導入智慧農業成果，果農劉茂鑫表示，無花果是高敏感作物，需要充足日照，但又極怕雨，以前要全天候在果園待命，遇有天氣變化就要用人力手動開關溫室天窗，費時又費力，若來不及而淋到雨，就會損失慘重。

劉茂鑫說，他申請縣府補助裝設環境監測及氣象監測系統、智慧天窗自動控制、精準噴灌等遠端智慧管理系統，現在透過手機即可遠端掌握果園環境，控制天窗與灌溉系統，人在外縣市或國外都可即時監控，輕鬆又方便，果品良率從過去七、八成提高到九成五左右。

提升競爭力及永續發展

雲林縣長張麗善表示，透過「智慧農業」與「數位轉型」，農民從「看天吃飯」走向「精準管理」，提升農業競爭力與韌性及永續發展，縣府今年持續編列一五〇〇萬元，預計三月開始受理申請。

