    生活

    永康農會百週年 系列活動到年底

    2026/02/10 05:30 記者劉婉君／台南報導

    永康區農會於日大正十四年七月申請設立（永康信用組合），隔年八月取得設立許可，今年邁入一〇〇週年，農會將以每個月一場的方式舉辦慶祝活動，預計持續至年底，首場配合農曆春節即將到來，昨、今二天上午在信用部前舉行，後續將至七個分部巡迴辦理，藉此展現整合產銷等推廣成果，也讓更多人認識農會與台南小農。

    永康區農會慶祝成立一百年，首場活動與在地小農、產銷班及國立台南大學附屬高級中學合作，利用春節前夕到信用部換新鈔人潮較多時，於入口處設攤展售，在現場攤位或農會的永鮮農甜展售館消費滿五百元，即可兌換書法家當場揮毫的春聯，將農業展售活動與年節文化結合，營造農村節慶氛圍，吸引不少民眾參與。

    農會總幹事陳俊昇表示，慶祝一百週年系列活動結合農產品產銷推廣、食農教育實踐與農業文化傳承，不僅在本會舉辦，也會巡迴至各分部舉行，且除了永康在地青農，還計畫邀請台南其他地區的小農一同參與，讓農業不只是生產行為，更成為連結土地、農民與社區的重要力量，攜手開啟永康農業下一個百年新篇章。目前預計三月到崑山分部舉辦，四月則結合農民節於本會舉行。

