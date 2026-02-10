春節玩觀光工廠 台南推8大路線

台南推出「觀光工廠春節營業×新春優惠」整合方案，精心規劃八大主題旅遊路線。（記者王涵平攝）

串聯產業文化、地方風景與生活體驗 深化城市品牌形象

台南推出「觀光工廠春節營業×新春優惠」整合方案，精心規劃八大主題旅遊路線，橫跨山線、海線與市區，串聯產業文化、地方風景與生活體驗，讓春節出遊不只是走馬看花，經發局長張婷媛表示，持續深化「過年就來台南」的城市品牌形象。

橫跨山線、海線與市區

張婷媛表示，藉由主題路線與整合行銷推動，提升旅遊便利性與旅客停留深度，讓民眾於春節期間造訪台南，皆能留下美好旅遊回憶。八大主題路線各具特色，「暢遊鐵道・職人探索」串聯烏樹林五分車、美雅家具、東和蜂文化，結合關子嶺風景區，體驗鐵道文化與職人工藝；「漫步米香・香氛療癒」走訪新營鐵道文化園區、卡多良食故事館、菁寮老街與雅聞湖濱療癒森林，感受慢活療癒氛圍；「徜徉香氣・歷史尋蹤」路線串聯隆田酒廠、天一、蘭都觀光工廠，搭配隆田Cha Cha文化資產教育園區及烏山頭水庫風景區，呈現產業與歷史交織的深度體驗。

「穿梭時光・知識科普」結合港香蘭、善化啤酒觀光工廠，搭配樹谷生活科學館與南科考古館，兼具知性探索與趣味學習。「甜蜜時尚・生活創藝」走訪彼緹娃與和明織品，串聯老塘湖藝術村與青鯤鯓扇形鹽田，感受生活美學與創意能量；重視健康與產業應用的族群，可透過「保健夯吉・生技足跡」路線，走訪瓜瓜園、立康與腳的眼鏡足部科學體驗中心，從農產加工、生技應用到健康生活一次體驗。

展現產業創新與國際視野

「私藏味蕾・美食樂章」集結奇美食品、新百祿與黑橋牌，搭配奇美博物館與海安藝術街，打造味蕾與藝術兼具的城市饗宴；「魅力醫美・世界遨遊」則串聯萬國通路、台鉅美妝與虹泰水凝膠世界，搭配虎形山休憩公園與十鼓文創園區，展現台南產業創新與國際視野。

