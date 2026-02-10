當媽又任教 黃琴雲花9年拿博士學位

義守大學材科系首位「媽媽博士」黃琴雲（右三）。 （義守大學提供）

義守大學材料科學與工程學系（簡稱材科系）今年誕生了一位「媽媽博士」黃琴雲。她目前執教於岡山農工，為了給兩個小孩堅定的「身教」，花了九年時間拿到博士學位，在高等教育長跑賽道上，留下動人身影。

攻讀義大材科系

在指導教授陳國駒的引領下，黃琴雲以論文「硒化處理溫度對鋇摻雜鑭銅氧硒薄膜之性質影響研究」，為p型半導體透明導電材料領域開啟嶄新發展可能。

身教實踐終身學習

難得的是，黃琴雲還是兩個孩子的母親，小孩子目前分別就讀小三、小五，她於二〇一七年踏進義守大學，當時同時肩負母親、教師與研究者三重角色，九年來，她往返於學校講台、實驗室與家庭之間，在無數個清晨與深夜中累積實驗數據，也在孩子的成長歲月裡，努力書寫學術篇章。

黃琴雲說，攻讀博士從不是為了頭銜，而是希望以「身教」實踐終身學習的價值，讓孩子親眼看見母親在面對挑戰時，依然堅定前行的勇氣與韌性，以行動詮釋「學習，從不因身分而設限」的人生信念。

在家庭支持與學術熱情的交織下，黃琴雲成為義守大學材科系首位在育兒期間完成博士學位的「媽媽博士」。校方表示，知識不分年齡、身份和時程表，只要願意投入，學術之門始終為所有人敞開。

