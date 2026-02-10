為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    後勁公園遊戲場 9區30設施啟用

    2026/02/10 05:30 記者葛祐豪、洪定宏／高雄報導
    後勁公園兒童遊戲場，規劃九大遊戲區、共有卅項設施。 （記者葛祐豪攝）

    鄰近台積電 親子共融新地標 設置沙坑、彈跳床、三D城堡遊戲塔

    距離台積電高雄廠僅一公里的楠梓區後勁公園兒童遊戲場「森林熊的秘密城堡」昨天啟用，這也是市長陳其邁上任後，興建的第六十五座特色公園，全區規劃九大遊戲區、共有卅項設施，讓大小朋友一次玩得盡興。

    位於楠梓區海專路旁的後勁公園面積約三．九三公頃，市府從二〇二三年起召開三場公民參與說明會，在保護老樹的原則下，規劃其中的〇．五公頃為兒童遊戲場，總經費約五九〇〇萬，在立委李柏毅爭取下，由中油全額贊助，昨天舉行啟用典禮，吸引後勁地區上百位民眾參加。

    0.5公頃 結合地景、童趣故事

    陳其邁致詞時說，台積電進駐楠梓後，吸引非常多年輕家庭遷入，生活品質提高，這座公園結合地景、童趣故事及生態工法，是親子共融的新地標；他上任以來，總共蓋了六十五座特色公園，他的任期剩不到一年，今年還陸續有大型特色公園將啟用，包括岡山區超級旗艦公園、台鐵高雄機廠的超大型特色公園等，要為城市保留更多綠地。

    公園處派駐人員駐點 維護清潔

    「森林熊的秘密城堡」規劃九大遊戲區，共有卅項設施，包括沙坑、彈跳床、三D立體城堡遊戲塔等，各區並以漂浮步道串聯，工程運用生態工法，優化排水系統，讓公園具備雨水滲透、蓄存的功能。公園處也將派駐一名人員駐點，負責清潔維護等工作。

    林姓家長認為，本來以為只有小朋友能玩的遊具，發現也有規劃長者的運動區，老少咸宜。

    此外，北高雄半導體S廊帶帶動區域人口成長，高市府在彌陀區成立「彌仁公共托嬰中心」，這是彌陀區第二處，也是高雄第六十八處公共托育機構。

    後勁公園兒童遊戲場，規劃九大遊戲區、共有卅項設施。 （記者葛祐豪攝）

