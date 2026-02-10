百年力里圳 春日改造親水公園

屏東縣春日鄉公所將力里溪伏流水圳公園改造成為親水公園。（記者陳彥廷攝）

屏東縣春日鄉公所為深化鄉內遊憩景點，將力里溪伏流水圳公園改造成為親水公園，最近剛開放，就吸引不少民眾親水，鄉公所邀請各地遊客在春節期間前來走春，體驗屏東百年伏流水圳的水利文化與人文特色。

春節走春趣 探訪水利文化

林邊溪兩座伏流水圳分為來義鄉二峰圳及春日鄉力里圳，皆在一世紀前建造，二峰圳豐水期水量二十萬噸，力里圳可達十萬噸，自然重力過濾取水工程，分別在二〇二三年及二〇二五年達百年供水里程碑，供給屏東平原用水度過百年大旱考驗。

請繼續往下閱讀...

數十公尺水道 民眾可泡腳

二峰圳及力里圳從興建到後續使用及維護與在地原住民生活是息息相關，經屏東縣政府提報登錄為文化景觀及歷史建築，也成為地方觀光資源。

春日鄉親水公園在二〇一七年時由前鄉長柯自強發起象徵山森源頭的山泉川流不息的「森沇盟約」，現任鄉長沈秋花持續深化，透過立委伍麗華爭取觀光署預算，打造親水公園，其中有數十公尺的水道，可提供民眾親水泡腳。

柯自強指出，二峰圳及力里圳雖然系出同門，但明渠部分卻不同，二峰圳部落內的主圳段設計有側向溢流堰，保護主圳道外也因大樹林蔭成為最佳戲水場所；力里圳雖未設計溢流堰，但以護欄保護並設計觀景平台，以免水源受到影響。

他說，親水公園揭開以往神秘面紗，讓大眾更了解力里圳在二峰圳後汲取更多經驗並化為更為領先的設計，並向大眾訴說力里圳百年來供給下游部落民生及灌溉的生命之水概念。

伍麗華表示，協助屏縣府及春日鄉公所爭取獲觀光署核定兩千五百萬元，盼親水設施可串連浸水營古道及日治時期碉堡、伏流水圳取水塔、引水渡槽等旅遊路線，讓大眾一睹原鄉的風采。

鄉公所表示，希望能將力里溪伏流水圳偉大的水利工程向所有人分享，每日開放時間為上午八點至下午五點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法