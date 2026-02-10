北捷男廁縱火犯擁台大學歷 心理專家：高學歷者面對體制 挫敗感更深

台北捷運善導寺站的男廁被縱火。（資料照，記者王冠仁翻攝）

北捷日前發生男廁縱火事件，嫌犯為台中重劃區自救會會長，疑似長期不滿土地重劃分配結果，多次陳情未果，才鋌而走險縱火，企圖引發社會關注。心理專家指出，事件不僅是治安問題，背後恐牽涉都更創傷、「以死明志」的極端心理，以及高學歷者面對體制挫敗時的反向壓力與模仿效應。

心理創傷不可輕忽

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群表示，縱火行為已危及公共安全，必須嚴正譴責，但若僅以犯罪事件看待，恐忽略背後長期累積的心理創傷與制度性問題。他指出，對許多長輩而言，老家不只是房產，而是承載一生記憶與身分認同的「根」。當土地因重劃或都更被迫改變用途，對他們來說等同於人生價值遭到否定。若同時面臨行政救濟程序冗長、回應冷漠，長期下來容易產生被社會遺棄的孤立與無力感。

請繼續往下閱讀...

他進一步分析，台灣社會過去並不乏「以死明志」的案例，這類舉動多半不是一時衝動，而是長期創傷與挫敗感累積後的爆發，「當一個人覺得理性溝通完全無效，就可能選擇最激烈的方式，向外界證明自己真的被逼到角落。」

值得關注的是，曾姓老翁擁有台大外文系學歷。羅惠群指出，高學歷者在面對制度高牆時，心理挫敗感有時反而更深。由於具備高度資訊蒐集與理解能力，當確認所有合法管道都已嘗試卻仍無結果時，對自我價值與社會公平的懷疑，往往更加強烈。

不排除模仿效應

此外，該案也不排除存在模仿效應。羅惠群提醒，部分人可能認為，只有透過極端行為，社會才會聽見訴求。他呼籲媒體與社會在關注事件時，應避免過度聚焦行為本身，而應回到制度檢討與心理支持，才能避免類似事件再度發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法