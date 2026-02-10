財劃法影響 中低收老人假牙改由地方補助

衛福部過去每年編列約7800萬元預算提供補助，但今年受到「財劃法」影響，自今年度起改由地方政府規劃。（資料照）

假牙屬於自費項目，卻攸關長者生活品質與營養攝取，對於中低收入老人來說，負擔相對沉重。衛福部過去每年編列約七千九百萬元預算提供補助，累計約八萬人受惠，但受到「財劃法」影響，自今年度起改由地方政府規劃。社家署長周道君表示，據了解，各地方政府今年仍會規劃相關補助，衛福部也會持續評估。

衛福部自二〇〇九年起透過「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」提供補助，實施迄今超過十五年。該計畫提供經醫師評估缺牙需裝置活動假牙，年滿六十五歲以上、或年滿五十五歲以上原住民，並符合中低收入、領有身心障礙者生活補助、經各級政府全額補助收容安置等條件之一的長者，依據樣態不同，每人最高補助一．七萬至四．四萬不等，另活動假牙維修費最高可補助六千六百元。

周道君說明，受到中央政府財政總體規劃影響，衛福部今年不再編列相關預算，改由各縣市政府以自有財源支應，部分地方政府過去就會在中央的計畫範圍內，提供補助對象加碼，或是擴大適用對象等措施，就目前瞭解情況來說，各地方政府今年也都會規劃中低收入長者相關假牙補助措施，衛福部也會觀察今年的執行情況，評估後續維持同樣做法，或尋找機會爭取經費。

對此，牙醫師公會全聯會理事長陳世岳坦言，政府財政預算重新分配後，公會也還在了解與釐清政策情況，後續公會內部也會就此進行討論，但也擔憂各項福利措施出現政策排擠的情況。

