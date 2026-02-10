為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    財劃法影響 中低收老人假牙改由地方補助

    2026/02/10 05:30 記者林志怡／台北報導
    衛福部過去每年編列約7800萬元預算提供補助，但今年受到「財劃法」影響，自今年度起改由地方政府規劃。（資料照）

    衛福部過去每年編列約7800萬元預算提供補助，但今年受到「財劃法」影響，自今年度起改由地方政府規劃。（資料照）

    假牙屬於自費項目，卻攸關長者生活品質與營養攝取，對於中低收入老人來說，負擔相對沉重。衛福部過去每年編列約七千九百萬元預算提供補助，累計約八萬人受惠，但受到「財劃法」影響，自今年度起改由地方政府規劃。社家署長周道君表示，據了解，各地方政府今年仍會規劃相關補助，衛福部也會持續評估。

    衛福部自二〇〇九年起透過「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」提供補助，實施迄今超過十五年。該計畫提供經醫師評估缺牙需裝置活動假牙，年滿六十五歲以上、或年滿五十五歲以上原住民，並符合中低收入、領有身心障礙者生活補助、經各級政府全額補助收容安置等條件之一的長者，依據樣態不同，每人最高補助一．七萬至四．四萬不等，另活動假牙維修費最高可補助六千六百元。

    周道君說明，受到中央政府財政總體規劃影響，衛福部今年不再編列相關預算，改由各縣市政府以自有財源支應，部分地方政府過去就會在中央的計畫範圍內，提供補助對象加碼，或是擴大適用對象等措施，就目前瞭解情況來說，各地方政府今年也都會規劃中低收入長者相關假牙補助措施，衛福部也會觀察今年的執行情況，評估後續維持同樣做法，或尋找機會爭取經費。

    對此，牙醫師公會全聯會理事長陳世岳坦言，政府財政預算重新分配後，公會也還在了解與釐清政策情況，後續公會內部也會就此進行討論，但也擔憂各項福利措施出現政策排擠的情況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播