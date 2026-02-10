自由日日Shoot》去年兒少交通事故死傷1.4萬人 乘坐機車7292人占半數

靖娟基金會執行長許雅荏表示，兒少事故死傷交通因素佔大宗，呼籲落實使用安全座椅。 （記者楊綿傑攝）

兒少事故風險增！靖娟基金會指出，根據交通部道安平台資料分析，去年一至十月，全台〇至十四歲兒少因交通事故死傷人數達一．四萬人，換算下來每個月有逾一四〇〇名兒少被捲入交通死傷；進一步分析發現，有七二九二人都是在乘坐機車的狀態中受傷甚至死亡，占了總數大約一半。

正確使用安全座椅 降低風險

靖娟基金會執行長許雅荏指出，去年前十月兒少於交通事故中的死傷人數達一萬四一八七人，其中受傷一萬四一六九人、死亡十八人。值得注意的是，在自小客車事故中，兒童因未正確使用安全配備而受害，近四年約有三四七人；研究顯示，兒童正確使用安全座椅，可在事故發生時降低約七十三％的頸部衝擊力、減少約七十一％的死亡風險，若採後向乘坐，安全性更可提高約七十五％，呼籲家長須謹記四口訣「後、安、固、指」，並依兒童年齡與身高正確使用安全座椅，才能有效降低事故發生時的傷害風險。

交通部路政及道安司司長吳東凌表示，兒童交通事故多與家長、大人有關，如騎摩托車站在腳踏墊上、孩子乘坐車輛時未繫安全帶等，目前已有相關法規，會持續加強宣導。

此外，基金會也統計去年二六五件兒少事故新聞資料，共造成四〇一人傷亡，與一一三年的三〇一人相比，成長三十三％。「交通安全」仍是最嚴重類別，有一一四件，造成一六四人死傷，其餘分別為照顧疏忽四十九件、四十九人死傷；火及火焰三十一件、四十六人死傷；遊戲與玩具安全十六件、十八人死傷。

充氣式遊具成為新興風險

靖娟基金會觀察，在親子活動及假日市集常見的充氣式遊具，成為新興風險。許雅荏提到，去年在遊戲場域死傷的十八名兒童中，充氣式遊具就占五人，比例近三成，而前年則僅一人，顯示臨時遊具在管理與安全監控上仍有明顯漏洞，已成兒童安全新警訊。

許雅荏呼籲政府應透過跨部會合作，從遊戲設施管理、臨時活動場域審核到現場稽查應全面檢視與強化；也提醒家長春節期間若帶孩子參與遊戲設施時，應全程在旁陪同，並留意現場是否有清楚的核備資訊與安全告示，並確認是否落實設備固定、人數控管、充氣充足與工作人員看顧等基本安全措施，才能避免憾事。

靖娟基金會指出，充氣式遊具造成兒少事故死傷人數攀升。圖為兒童遊戲情境。（記者楊綿傑攝）

111-114年0-14歲交通事故死傷人數消長

