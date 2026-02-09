《走春不必出遠門》桃園玩特色公園 森林冒險、挑戰極限

大園區華興池生態公園坐擁壯闊水景，將地景坡度轉化為極限山丘挑戰區，除了適合放電的冒險森林，更設有濱水步道。（工務局提供）

農曆春節連假走春就選桃園市特色公園！桃園有全台首座以眷村記憶為主題的楊梅四維兒童公園；罕見十六米長頸鹿高塔的八德楓樹腳公園；深夜也能玩的中壢光明公園；還有熱門的水岸邊極限運動場大園華興池生態公園等。桃園市政府工務局表示，市民無須舟車勞頓，在桃園就能有極具特色的戶外休憩體驗。

長頸鹿高塔、眷村記憶、軍事遊戲…

工務局表示，市府近年打造融合自然生態、創意遊憩與全齡共融理念的特色公園，為了讓民眾更便利掌握公園相關資訊，已完成建置「樂桃園 Park Go」網站，整合全市特色公園介紹、設施內容與遊憩資訊，提供如同「專屬公園導遊」般的一站式服務，民眾可依位置、主題特色及適合族群，快速查詢各公園資訊，網站也規劃多條懶人包行程，從半日遊到一日遊，行程也串聯周邊人氣景點、在地美食及交通動線。

請繼續往下閱讀...

樂桃園Park Go網站 導覽帶路

各主題公園涵蓋生態水岸、城市遊樂場及體能探索等型態，其中，大園華興池生態公園設有冒險森林遊戲場與極限山丘遊戲場；中壢光明公園打造秘密探險基地、水景地景及森林跑酷挑戰空間；龍潭運動公園規劃軍事主題遊戲場；平鎮運動公園設有十九道空中冒險關卡。

桃園陽明公園設置猿林遊戲區及生態教育區；楊梅四維公園以眷屋地景打造全齡探險中心；八德楓樹腳公園設有長頸鹿主題大型遊戲塔與空中懸空式爬籠；八德大湳森林公園保留原始樹林與自然生態，融合親子遊樂與文化休憩空間。

桃園區陽明公園是城市裡的猿林生態秘境，利用既有的大樹群落設置生態教育區，讓孩子像小猿猴般穿梭在綠意中。（工務局提供）

中壢區光明公園強調森林跑酷與流線感設計，多變的穿梭空間適合各年齡層自主開發玩法，搭配園內水景燈光與噴泉，從白天到夜晚都能悠遊。（工務局提供）

龍潭運動公園以軍事設施為主題，重現硬派訓練場。（工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法