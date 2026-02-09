桃園航空城 安置住宅近85％交屋

桃園航空城安置住宅進入大規模交屋階段，交屋率逼近八成五。（桃園市住宅處提供）

配售1411戶已有1344戶完成驗屋 安置街廓自建住宅核發建照逾千張

桃園航空城安置住宅進入大規模交屋階段，桃園市政府住宅發展處及都市更新處表示，安置住宅總配售一四一一戶，已有一三四四戶完成驗屋程序，整體合格率達九十五％，僅剩六十餘戶正進行複驗，將持續督促廠商加速改正，其中一一九七戶已交屋，交屋率逼近八成五；安置街廓自建住宅也核發出一四三三張建築執照，居民自建進度穩定推進中。



4大基地 機場蛋黃區在海方路周邊

航空城安置住宅分布於四大基地，包括附近地區（蛋白區）A11基地鄰近捷運坑口站、A18基地位於高鐵桃園站特定區、G17基地位於捷運綠線G17站周邊，以及機場園區（蛋黃區）機場園區基地，主要集中於海方路周邊。

目前10處社區 8處順利組織管委會

住宅處長陳智仁表示，為協助航空城安置住宅住戶順利安居，該處與都市更新處積極推進各項交屋與配套工作，在交屋進度上，自去年十月啟動交屋作業後，迄今已完成交屋一一九七戶，交屋率接近八成五，市府除輔導住戶辦理相關手續，同時協助各社區成立管理委員會，目前十處社區已有八處順利組織管委會，僅剩兩處街廓社區還在籌組，住都處也持續輔導，確保居民入住後的公共設施維護及管委會運作能銜接順暢。

街廓完整 有自行車道、街角開放空間

除了安置住宅，安置街廓民眾自建住宅部分，建築管理處持續推動行政程序優化，加速建築執照核發與樓板勘驗效率。建管處統計，已核發建築執照一四三三張，申報開工一三六九件，其中已完成二樓樓板勘驗有八七二件。

住都處、建管處表示，透過跨單位分工合作，從硬體建設行政支援到軟體的社區管理營造，協助居民打造桃園航空城新家園，而隨著航空城安置街廓與道路系統陸續完工，安置住宅區域內的街廓都已經完整，包括具有完整的自行車道網絡，以及大型街角公共開放空間等。

