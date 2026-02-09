50億蓋旅運中心 高雄港郵輪運量仍輸基隆港

政府斥資50億元打造高雄港旅運中心，但郵輪運量不如基隆港。（記者洪定宏攝）

記者洪定宏／專題報導

為提升郵輪經濟，政府斥資五十億元打造高雄港旅運中心，二〇二三年啟用，從統計資料顯示，無論是郵輪掛靠港及母港的艘次、旅客數，高雄港近三年都不如基隆港，關鍵原因在於南台灣市場規模原本就不及北部，且高雄港也距離熱門的日本與韓國較遠。

南部規模不及北部 距日韓較遠

首先，台北市畢竟是「首都」，距離基隆港僅半小時車程，再者，基隆港腹地涵蓋的北部縣市約一千萬人，高雄港涵蓋的南部縣市僅約六百五十萬人，南部市場規模不到北部的七成。在航行距離方面，這兩年崛起的日本琉球及九州，還有韓國釜山、濟州島航線，從基隆出發遠比高雄近，若高雄出發須多耗費一兩天。

再以日本大阪港郵輪碼頭為例，當地緊鄰購物中心、遊樂園，是台客必遊景點；高雄港旅運中心雖有海景第一排的優勢，但周遭商圈尚未形成，雖緊鄰輕軌站，外籍旅客購票卻很不便。

港務公司︰串聯周邊 提升服務

對此，台灣港務公司董事長周永暉強調，「高雄港與基隆港在市場條件與航線結構本就不同」，他去年上任後已增設「郵輪科」，專責推展郵輪業務，將國際郵輪旅客採購、醫美、特色景點完善串接，加上未來旅運中心旁的「雙子星大樓」完成，仍大有可為。

周永暉分析，基隆港長期耕耘日韓短線母港市場，屬較成熟市場；高雄港培育客源時間較短，但客源已逐步成長，新打造的高雄港旅運中心兼具「硬體設施」、「通關效率」與「城市連結」三大優勢，承億酒店預計今年六月在旅運中心提供餐飲服務，周邊多筆基地已啟動招商，帶動郵輪旅遊與城市發展。

