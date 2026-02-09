新營波光節開幕 天鵝湖變遊戲場

新營波光節昨日在新營天鵝湖公園開幕，市長黃偉哲與地方各界人士為特別打造的《時空之序》作品舞台啟燈。（記者王涵平攝）

聯名兩個台灣原創IP 透過光影藝術與角色敘事 營造夢幻場域

連續兩年獲國際設計大獎的新營波光節，昨日在新營天鵝湖公園開幕，「光之夢」主題首度攜手台灣新生代原創插畫IP「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，透過光影藝術與角色敘事，將三百年歷史的天鵝湖轉化為大型夢幻遊戲場。

連2年獲國際設計大獎 吸引近50萬人次

市長黃偉哲與地方各界人士昨晚為特別打造的《時空之序》作品舞台啟燈，由新營國小太鼓隊揭開序幕，除了吳昱霆鋼琴獨奏與右武衛合唱團演出，壓軸登場的「Xinying to Singing—新營開唱」共演計畫，打破傳統舞台形式，由在地表演團隊攜手市民朋友同台獻唱，展現新營最動人的在地能量。

黃偉哲表示，新營波光節自二〇二四年開辦以來，已成功建立品牌識別，兩年間吸引近五十萬人次到訪，連續兩年榮獲國際繆思設計大獎（MUSE Design Awards）藝術展覽類金獎肯定，讓新營站上國際藝文展演舞台。

規劃7件主題作品 展期至3月8日

文化局長黃雅玲指出，今年展區共規劃七件主題作品及完整環湖光環境，最大特色在於首次結合兩個原創IP角色，使整體燈區敘事更加完整、可看性大幅提升。其中，國際團隊SPLACES.STUDIO帶來的聲音互動作品《Nidium》，以鳥巢意象收錄環境聲響並即時轉化為光影變化；黑川互動媒體藝術的《共生島》運用水霧投影與肢體感應；凡京設計《時空之序》則以迴圈式光門營造夢幻儀式感。新銳團隊「無邊製造」與「雜波ZAP」分別推出《橋上相遇的光》及《彼此之間的漣漪》，將身體動作轉化為流動光影；藝術家「緩緩」與「蓓蓓」也將筆下角色具象化，呈現《夜晚夢遊慶典》與《湖光聽風：與鼠尼共度悠閒》。

文化局表示，新營波光節展期至三月八日（除夕休展），每日點燈時間為十七時卅分至廿二時。燈節期間除安排街頭藝人演出及「光之夢遊」劇場式導覽外，也串聯新營十一家在地特色店家推出IP聯名企劃，並規劃兩條深度旅行路線，引導遊客走進街區與巷弄，讓夜間藝術體驗延伸至日常生活。

