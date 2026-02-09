為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《基隆過好年—海景篇》基隆走春 看無敵海景 訪台版威尼斯

    2026/02/09 05:30
    民眾到基隆走春，建議走訪擁有無敵海景的「白米甕砲台」。 （記者俞肇福攝）

    民眾到基隆走春，建議走訪擁有無敵海景的「白米甕砲台」。 （記者俞肇福攝）

    記者俞肇福／專題報導

    今年春節達九天，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）建議一條基隆海景走春路線，首站走訪擁有無敵海景的「白米甕砲台」，漫步在四座巨大圓形砲座間，遠眺基隆嶼與海天一色。緊接著登上基隆新地標—基隆塔，在以橋式起重機為意象的高空步道，三六〇度俯瞰壯闊港景，午後轉往正濱漁港，在繽紛彩色屋倒影旁喝杯咖啡轉換心情，最後跨橋到和平島地質公園，民眾跟著玩絕不踩雷。

    白米甕砲台 賞基隆嶼拍照勝地

    位於基隆市中山區光華路三十七號的市定古蹟白米甕砲台，砲台區呈長形平面，一字排開面對海上，有砲盤區、指揮所和觀測台三部份，惟目前已無大砲，只見四座砲座和子牆的遺跡。左側指揮所已改建，右側觀測台可由涼亭旁的石階拾級而上，視野極佳，充分欣賞海天一色的壯闊，是看海、欣賞基隆嶼拍照勝地！如果運氣好，還可看到進出基隆港的郵輪入鏡，一旁有協和火力發電廠三支大煙囪，來這裡隨處找個角落都很好拍，全年三六五天免費開放，平日遊客少，車輛直接開上砲台停車場，假日容易塞車。

    登64公尺高基隆塔 360度觀山看海

    位於基隆市義二路一二八號的基隆塔，聳立於義二路商區，塔高大約六十四公尺，基隆塔本身八十七公尺廊道串聯至主普壇，成為基隆新地標，三六〇度觀山看海。基隆塔電梯春節期間僅十六日（除夕）關閉，十七日（初一）週二起至二十日（初四）週五、二十二（初六）週日早上十時到廿二時，二十一日（初五）週六早上七時卅分到廿二時提早開放。

    正濱漁港彩色屋 漁村風景配咖啡

    被網友譽為台版威尼斯的「正濱漁港彩色屋」，是基隆市近年熱門打卡景點，站在對岸的正濱路觀景平台，將彩色屋、港內小船及遠方山丘一起入鏡，充滿漁村風景，「正濱漁港彩色屋」全年無休。

    和平島地質公園 「萬人堆」景觀著名

    基隆港門戶和平島地質公園位於基隆港港口東側，地質屬於砂岩，因長期受迎風面海蝕及風蝕影響，造就了特殊的地形景觀，如海蝕平台、豆腐岩、海蝕溝、海蝕崖、風化窗、海蝕洞、蕈狀岩、獅頭岩、熊頭岩等奇特的海蝕地形，最著名的是「千疊敷」和「萬人堆」（蕈狀石）地形景觀。

    和平島推出走春優惠活動，包括銀髮族買一送一，基隆市民帶外地親友走春，基隆市民門票免費，同行親友也半票優惠。僅除夕休園，其餘三六四天都營業，營業時間八時到十八時。

    基隆旅遊聯盟理事長李毅祥說，民眾到和平島觀光漁市吃海鮮或是採購皆可，過年期間，賣漁貨的魚販沒有休假，部分餐廳除夕有休息，大年初一開始都正常。

    到基隆走春，正濱漁港彩色屋是不能錯過的景點。（記者俞肇福攝）

    到基隆走春，正濱漁港彩色屋是不能錯過的景點。（記者俞肇福攝）

    外型酷似橋式起重機的基隆塔，可以俯瞰基隆港海景。（記者俞肇福攝）

    外型酷似橋式起重機的基隆塔，可以俯瞰基隆港海景。（記者俞肇福攝）

