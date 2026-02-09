垃圾輻射超標被退運 埔里查元凶

埔里鎮外運的垃圾被焚化廠偵測出輻射過量遭退運，七日傍晚運回埔里，卸下整車垃圾追查。（埔里清潔隊提供）

埔里鎮的垃圾堆置場前兩天外運七車垃圾，但有一車垃圾遭退運，原因是「輻射值超標」，清潔隊長陳俊宏無奈的表示，這是第一次因輻射值超標被退運，清潔隊正在商借輻射探測器，最快今日會借到，希望探測後找出「元凶」，也疾呼鎮民勿將醫療廢棄物或有輻射物質的器具丟入垃圾車。

清潔隊今會借到探測器 追查原因

埔里鎮的垃圾堆置場就設在清潔隊部面積不大，過去年節前經常垃圾堆積如山，六日有七部轉運車陸續運走場內垃圾至外縣市焚化爐焚化，當天上午先有三部轉運車同時進場，清潔隊長陳俊宏說，能有三部大車同時開進垃圾場，代表垃圾量減少很多，而清運七車垃圾後，年節前就不會再堆積過多。

清潔隊表示，六日才運出七車共一二六公噸垃圾，七日中午就有其中一部車要進焚化爐前，在門口被偵測到垃圾輻射值超標，遭到整車退運，該部車垃圾載回清潔隊部卸下，昨日清潔隊接洽商借輻射探測器事宜，最快今日才會借到，希望能找出輻射值超標的原因，才能再重新外運焚化。

籲鎮民勿將醫療廢棄物等混入

陳俊宏指出，過去從未有垃圾偵測到輻射過量被退運的，根據資料顯示，有些工業用或醫療廢棄物有輻射值，這些都不能丟入收一般家庭廢棄物的垃圾車，因此要疾呼鎮民，千萬不要把醫療廢棄物等物混入一般垃圾丟棄，以免埔里垃圾再遭整車被退運的垃圾。

據了解，有輻射的事業廢棄物必須委託有該類處理執照的清運公司處理，埔里垃圾被整車退運，公所還要再負擔退運費用。

