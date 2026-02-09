中市交通號誌6515處 僅7.9%連線

台中交通號誌有六五一五處，六都第一，但僅七．九％與控制中心連線。（記者蘇金鳳攝）

學者建議利用科技即時偵測路口車流 動態調整秒數 讓紅綠燈變聰明

記者蘇金鳳／專題報導

根據二〇二四年統計，台中市的交通號誌數量高達六五一五處，是六都第一，但是外界質疑不但交通事故未減少，反而造成壅塞，市議員陳俞融更指出，全市的號誌，能與交通控制中心連線只有五二一處，比例僅七．九％，造成交通號誌無法連貫，面臨不斷停等紅燈的痛苦；多位學者建議可利用科技即時偵測路口車流並動態調整燈號秒數，將「被動讀秒」轉化為「主動疏導」，讓紅綠燈變聰明。

交通局：透過控制器 可落實號誌續進

交通局長葉昭甫表示，台中市重要道路皆都有執行幹道續進的號誌群組，透過紅綠燈旁的控制器的設定，即可落實號誌續進，他並表示，在大馬路且流量高的十字路口，交通局一定會設交通號誌，然而很多小路口，地方人士認設號誌燈才避免事故要求設置，但因車輛少反而闖紅燈，交通局已調整做法，改設立智慧路標、閃黃燈，減少設交通號誌。

議員：號誌未連貫 需不斷停等紅燈

市議員陳俞融便指出，全市六五一五處號誌中，能與交通控制中心連線的只有五二一處，因獨立運作的號誌無法進行連鎖控制，造成「一個紅燈接一個紅燈」的情況，浪費時間、增加油耗、製造空污。

陳俞融指出，號誌不連鎖讓平均每個路口就要增加一至二分鐘的通行時間，若經過五個路口，就要多花將近十分鐘在等待紅燈，此外，以台灣大道與公益路、民權路口為例，等待時間高達一六二秒，將近三分鐘，陳平路與中清路口要等一五四秒，機車族面臨冬冷夏熱的痛苦。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇表示，市府已引入「智慧號誌系統」的規劃，但未來應全面導入路網去分析，利用科技即時偵測路口車流並動態調整燈號秒數，將「被動讀秒」轉化為「主動疏導」，讓紅綠燈變聰明；並且全面盤點，該設置就設置、該縮減就縮減。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授黃彥斐則建議，減少等紅綠燈時間，就是採取號誌連貫，目前台灣大道就做的很好，而在大馬路跟小巷弄的路口，儘量用閃黃燈。

