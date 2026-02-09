新莊新北大道蓋天橋 挖破水管影響萬戶

新北市府推動新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，施工廠商昨早在新北大道二段與五工路口進行基樁作業時，在道路下方約三公尺誤挖管徑五百公釐的自來水管線，導致大量水湧出，路面嚴重積水。（記者黃政嘉攝）

新北市府推動新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，施工廠商昨早在新北大道二段與五工路口進行基樁作業時，在道路下方約三公尺誤挖管徑五百公釐的自來水管線，導致大量水湧出，路面嚴重積水，影響周邊交通及約一萬戶，台灣自來水公司實施減壓供水及調配供水措施，昨晚受影響範圍縮小至新北產業園區。

路面積水搶修 五工路暫封

台水公司第十二區管理處長陳文龍說，破裂的管線要停水才能施工，昨關閉新北大道大管的制水閥，轄區從附近水網調配供水，供水暫不受影響。

請繼續往下閱讀...

市府養護工程處說明，在水公司減壓供水及關閉制水閥下，周邊道路積水漸退，五工路往五股方向因搶修工程暫時封閉，最晚今晨六點前開放內側車道通行。

議員促管線圖資精準建置

市長侯友宜視察表示，因人行天橋施工挖破一條管徑五百公釐的自來水管，市府跟水公司緊急搶修，評估影響近上萬戶，昨已指示相關單位備戰，希望將衝擊降到最低；市府災害應變中心提醒，民眾若有無水可用情形，可向里長反映。

侯友宜提及，自來水管線使用已久，當年的圖資與現在有四十幾年差異，所以套圖及探測過程產生資訊落差，市府會跟水公司研商及時調整。

市議員翁震州表示，誤挖管線問題屢見不鮮，市府應落實地下管線圖資精準建置，以及施工前要求廠商針對不同深淺路段試挖，確認圖資與現況是否有落差。

市議員陳世軒要求相關局處全力搶修、盡早修復完成，避免影響民生引發民怨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法