寒流今減弱 週三又有冷空氣報到／消防署統計 前天全台接獲OCHA救護33人

今天白天起寒流減弱，各地氣溫些微回升。圖為台北市士林區平等里平菁街櫻花盛開美景。（記者方賓照攝）

寒流發威，近日氣溫溜滑梯，全台冷成「凍番薯」，消防署統計，前天全台接獲非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）救護案為卅三人；氣象署表示，寒流影響至今天清晨，白天起減弱，但週三起因鋒面與冷空氣影響，北部、東北部氣溫會再略降。

宜蘭太平山0度下冰霰

宜蘭太平山國家森林遊樂區昨天氣溫降到零度，園區陸續下起冰霰，林木枝條出現霧淞景致，吸引大批遊客冒著刺骨寒風搶拍美景。

消防署表示，本月一日至七日，非創傷OHCA救護案共二二五人。彰化縣也統計，從七日上午八點起廿四小時，全縣共有卅六人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有三名長者都集中在四小時內心跳驟停。

醫師提醒，低溫容易誘發心血管疾病，民眾應加強保暖並留意家中長輩及幼兒身體狀況，如發現身體不適，應立即尋求醫療協助。

中央氣象署預報員林定宜表示，昨晚至今晨是這波寒流最冷的時候，全台除澎湖外，各地皆亮低溫燈號，多數地區氣溫低於十度，北部宜蘭可能只剩五度。白天起逐漸回溫、水氣漸減，北部、東半部十六至十八度、中南部廿至廿二度。明天環境持續偏乾，各地天氣相對穩定，但中南部日夜溫差大，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

林定宜指出，週三到週四清晨鋒面通過、東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫稍微下降，大台北地區十四至廿度，其他地區早晚偏涼，白天有廿五度左右，早晚則掉到十五度左右，日夜溫差大，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區多雲時晴。

週五到小年夜好天氣

林定宜表示，這波冷空氣影響時間短，到了週四白天，冷空氣減弱、水氣漸減，各地氣溫回升，週五到小年夜前都是好天氣，各地晴到多雲，民眾可以把握時機進行大掃除。

寒流來襲，宜蘭太平山遊樂區昨天清晨氣溫降到零度，陸續下起冰霰，霧淞景致美不勝收。（太平山遊樂區提供）

