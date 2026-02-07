又是未通報 雲林飼主丟包禽流感病死鵝

雲林縣爆四湖鵝農將多達316隻死鵝隨意棄置口湖一處偏僻地點。（雲林縣政府提供）

台中市豐原豐康牧場未通報禽流感疫情，且將禽流感病源雞屍埋在場內、還將上千雞屍丟棄到苗栗縣，引發各界撻伐。雲林縣四湖鄉昨天也爆出吳姓鵝農將三一六隻病死鵝隨意棄置口湖鄉一處魚塭前；雲林縣動植物防疫所表示，經查鵝體確診H5N1亞型高病原性禽流感，該鵝農場內一六二六隻鵝已全數撲殺，督導業者清消，後續除重罰也會依廢棄物清理法等函送法辦。

動防所追查來源 執行撲殺、清消

雲林動防所表示，口湖鄉一處魚塭前遭人隨意棄置病死鵝，且疑有禽流感症狀，追查來源，找出是由四湖鄉五旬吳姓鵝農所飼養，昨確診禽流感，前往執行撲殺。



吳姓鵝農坦承，一月底鵝廠內肉鵝陸續有扭頸、紅腳等症狀，甚至接連死亡。他因為鵝隻死亡數量龐大、無法處理，將病死鵝丟棄至口湖鄉魚塭前。

雲林動防所表示，已針對口湖鄉棄置地點和四湖鄉的案場周邊加強公共區域消毒，針對兩地點半徑一公里內共卅六個禽場進行採樣訪視。

出事案場的業主隨意棄置病死鵝，未主動通報疫情，將依動物傳染病防治條例規定，最高處一百萬元以下罰鍰；另死亡禽隻未依規定送化製處理，也將依畜牧法裁罰，再依廢棄物清理法等函送法辦。

農業部防檢署表示，去年九月起檢出野外高病原性禽流感有四例，還有確診及撲殺禽場案例共十二例，其中陸禽十例、鴨一例、鵝一例，防疫無假期，各地防疫人員皆安排整備，民眾有緊急疫情務必通報。

