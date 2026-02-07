為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中榮2醫師 坦承放任廠商執刀

    2026/02/07 05:30 記者許國楨、蔡淑媛／台中報導
    中榮院長傅雲慶昨日致歉。（記者蔡淑媛攝）

    中榮院長傅雲慶昨日致歉。（記者蔡淑媛攝）

    3段完整影片曝光 真相藏不了 楊孟寅、鄭文郁百萬元交保

    台中榮總被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署前天搜索，依違反醫師法聲押醫師楊孟寅、鄭文郁及陳姓醫材廠商等三人；台中地院昨指出，因三人均認罪，且考量醫師專業養成不易等理由，裁定楊、鄭各一百萬元交保，陳五十萬元交保，三人均限制住居、出境、出海，檢察官則當庭抗告。

    院方暫停2人手術 各記大過一次

    台中榮總院長傅雲慶昨天出面向大眾鞠躬致歉，他表示，看到三段新流出二〇二三年拍攝較完整的影片，證實神經外科兩名主任楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術，院方停止兩人的手術業務，各記大過一次。

    中市衛局處分2人停業1個月

    台中市衛生局指出，兩名醫師涉案情節重大，嚴重影響病人安全，依醫師法對兩人處分停業一個月，期間禁止看診及手術等醫療行為；台中榮總督導不周罰十萬元，院方期限內提出完整檢討報告及補救措施。

    台中地院指出，被告自二〇二三年起，涉嫌讓未具合法醫師資格者實際執行核心醫療業務，涉犯醫師法，並衍生詐欺取財、偽造文書等罪嫌。

    法官考量羈押是最後手段，三人已坦承犯行，相關證據已扣案或偵訊完畢，無串供滅證之虞，也無證據顯示三人有逃亡意圖，考量被告等人醫療專業養成不易，基於比例原則，裁定以具保方式替代羈押。

    檢方表示，該案源於一月七日接獲台中衛生局函報，因涉及重大醫療倫理與民眾就醫安全，台中地檢署檢察長張介欽高度重視，指派民生專組檢察官林芳瑜指揮偵辦。

    中檢在二月五日派多名檢察官，持搜索票同步搜索台中榮總神經外科辦公室、兩名醫師及陳姓廠商住所，帶回被告三人，訊後認三人涉犯醫師法與未取得合法醫師資格執行醫療業務、刑法詐欺取財等罪嫌重大，並有反覆實行犯罪之虞，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，惟法院裁定交保，檢方當庭提出抗告。

    中市衛生局對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，涉案2名醫師鄭文郁（圖左）、楊孟寅（圖右）停業1個月。（翻攝醫院官網）

    中市衛生局對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，涉案2名醫師鄭文郁（圖左）、楊孟寅（圖右）停業1個月。（翻攝醫院官網）

