北宜高鐵 支持者、環團互嗆

反對方「公民幫推」、「台鐵產業工會」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」與賀陳旦等人集結到環境部前舉辦記者會，並在會後遞交訴願書。（記者黃宜靜攝）

賀陳旦等人向環境部遞交訴願書 200宜蘭鄉親到場喊要高鐵

交通部推高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵）計畫，在環評、國發會審議通過後仍屢引起討論；民間團體、前交通部長賀陳旦因不滿環境部環評審查草率，昨天至環境部遞交訴願書。另外有多名宜蘭在地議員、鄉長等也率超過二百名鄉親到場支持延伸案，認為宜蘭人有爭取建設、區域發展平衡的權利。

正反雙方各自舉行記者會隔空喊話

正反雙方昨天在環境部前各自舉行記者會交鋒，雙方人馬隔空喊話。反對方「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」與賀陳旦等人，高喊：「交通部踐踏專業、重啟直鐵評估！」他們主張北宜高鐵未納入高鐵宜蘭車站特定區計畫、剩餘土石方外運處置場所未明，會影響台鐵營收等，卻草率通過環評，因此遞交訴願書，強調「若訴願遭駁回，將進行行政訴訟」。

宜蘭縣議員陳福山、壯圍鄉長沈清山等多位民代則率領鄉親支持高鐵延伸宜蘭案，齊喊：「宜蘭人要高鐵！」認為宜蘭是東部門戶，高鐵延伸到宜蘭後，有助東部發展，若能透過高鐵帶來廠商進駐，勢必可讓更多青年願意留宜蘭發展，甚至能吸引外縣市人口前來就業。

針對民間團體所提多項開發計畫疑慮，交通部鐵道局昨天回應，已經透過客觀、專業數據多次說明。高鐵延伸宜蘭全程約六十公里，從南港站延伸至新設的宜蘭站，目標二〇三六年通車。

台鐵董座：台鐵優勢到站就到家

對於延伸案，前高鐵公司董事長、現任台鐵公司董事長鄭光遠昨表示，高鐵延伸宜蘭是國家重大政策，作為國營公司樂觀其成，高鐵負責長程、台鐵立基是在中短程，「台鐵優勢是到站就到家，不要出站是沙崙（高鐵台南站）、新烏日（高鐵台中站），太遠了！」

台鐵總經理馮輝昇也表示，鐵道局提案時，台鐵有提出運量營收影響，一年減少約六．二七億元、日均運量平日減少九千人次、假日減少一．七萬人次。

國家高速鐵路網 台鐵配合辦理

「台鐵的立場是從整體國家高快速鐵路網思考角度，會配合辦理，台鐵也會做營運模式調整，兩鐵的複合運輸都要做好。」馮輝昇說，台鐵針對宜蘭地區短程運輸會詳細規劃，滿足東部旅客複合運具需求；再者，台鐵會針對北宜路廊南港到宜蘭的服務檢討，讓營運模式可以空出北部運輸路廊，減輕高鐵延伸宜蘭後的衝擊。

宜蘭縣議員陳福山（持麥克風者）表示，北宜高鐵有助區域平衡發展。（記者黃宜靜攝）

