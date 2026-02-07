為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拱天宮新春交管措施 通霄警公布

    2026/02/07 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導

    苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮已成為全國重要信仰中心，由於農曆年節將至，往年不少民眾會前往走春參拜祈福，在地通霄警分局預估將湧入大批車流、人潮，昨宣布白沙屯拱天宮春節期間至二二八紀念日交通管制措施。

    通霄警分局指出，禁止停車範圍為苗三十二線至台一線路段及全線劃設紅色標線區域，警方將加強巡邏與取締；另外，警方將管制進入白沙屯村內車輛，管制期間禁止大客車以上車輛進入白沙屯村內，若村內停車場全數停滿時，警方將於台一線與拱天路口及台一線與拱天宮牌樓路口分流，禁止小客車進入，請駕駛配合導引，將車輛依序停放於台一線兩側。

    通霄分局表示，民眾可將車輛停放於台一線一二〇公里（西湖東和鋼鐵）至一三一公里（通霄慈后宮）兩側路邊，再步行進入廟區；此外，警方將視車流狀況，台一線一二〇公里（西湖東和鋼鐵）至一三一公里（通霄慈后宮）外側車道彈性管制專供大客車停放；台鹽通霄精鹽廠有提供的停車空間，民眾可停放後轉騎YouBike微笑單車前往拱天宮。

    另外，為避免交通要道壅塞，警方建議南下民眾可透過台六十一線赤土崎匝道接苗卅二線轉至台一線；北上信眾則於新埔匝道轉台一線。

