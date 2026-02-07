苗栗27筆約10公頃土地 內政部解編

苗栗縣警察局警政大樓新建工程動工，內政部長劉世芳（前右）、苗栗縣長鍾東錦（前左）等人焚香祝禱，祈求工程施工順利。（記者張勳騰攝）

中央補助逾11億 新建警政大樓動工

內政部長劉世芳昨到苗栗縣參加苗栗縣警局新建警政大樓動工典禮時表示，內政部去年已投入逾九億元於苗栗縣地方公共工程，她並帶來好消息，強調中央已完成苗栗縣廿七筆土地解編，面積約十公頃，並獲內政部都委會通過，未來可用於公辦市地重畫，以促進更完善的地方建設。

廠商承諾劉世芳 提早半年完工

苗栗縣警察局廳舍獲中央補助將異地新建，全案歷經五年爭取，昨舉行動工典禮，由劉世芳及苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、議長李文斌等人持鏟動土，劉世芳拜託廠商提早完工，廠商承諾提早半年完工，預計二〇二八年三月完工，後續大樓的軟體設施經費，鍾東錦當面向劉世芳爭取，劉世芳也允諾內政部及警政署會全力協助。

興建團隊簡報指出，苗栗縣警局警政大樓，位在苗栗縣立體育場旁，佔地一．九五公頃，為地下一層地上五層建築，總經費十四．八四億元，其中中央補助十一．四二億元，苗栗縣政府自籌二、五八億元。

完工後，將打造成智慧警政中心，期能透過大數據、人工智慧（AI）等科技設備整合分析資料，來提升警察工作效率與精準度；同時建置國際認證鑑識實驗室，強化鑑識作為等。

去年內政部投入9億 促進苗栗建設

劉世芳致詞指出，去年內政部已投入逾九億元於苗栗縣地方公共工程，包括六億五千萬用於污水下水道系統，近二億元用於人行道安全計畫，這些資源也有助於苗栗縣民生及城市環境的改善。並強調，在中央政府，不管是蔡英文總統任內，或者是賴清德總統任內，對苗栗縣整體的發展，在幾位立委的努力之下，中央跟地方是一起合作的。

劉世芳也帶來好消息，強調中央已完成苗栗縣廿七筆土地解編，面積約十公頃，並獲內政部都委會通過，未來可用於公辦市地重劃，以促進更完善的地方建設。鍾東錦回應，苗縣府會按內政部相關規定依手續辦理。

