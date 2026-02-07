為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北捷信義線東延段 今起運轉測試一週

    2026/02/07 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    建造多年的台北捷運信義東延段，預計今起進行連續七天系統穩定性測試，將以通車後營運時間與班距實際運轉，檢驗可用度是否達九十九％以上；台北捷運工程局說明，測試期間列車將改由廣慈／奉天宮站發車，淡水信義線（紅線）既有營運班表須配合進行微幅調整，雖列車每班次配合測試皆須進入廣慈／奉天宮站，但乘客仍須於象山站上下車。

    捷運局表示，待系統穩定性測試達標，後續完成工程收尾並與營運單位共同完成各項營運前整備作業後，將辦理初勘、提報交通部履勘，完成相關作業確保安全無虞後即可正式通車，目標訂於今年第一季拚完工通車。

    捷運局說明，信義線東延段為接續捷運信義線象山站尾軌，採高運量地下化方式向東延伸至廣慈／奉天宮站，全長約一．四公里。自二〇一六年開工以來，歷經複雜地質條件及多項高難度地下施工挑戰，為台北捷運建設中具高度技術門檻路段，肩負完善淡水信義線服務機能、強化東側地區交通連結的重要任務。

    捷運局說，由於信義線東延段屬既有營運路線延伸，系統穩定性測試期間列車將改由廣慈／奉天宮站發車，淡水信義線既有營運班表須配合微幅調整，雖每班列車皆須進入廣慈／奉天宮站測試，但乘客仍須於象山站上下車，可能造成旅客短暫不便，深表歉意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播