北捷信義線東延段 今起運轉測試一週

建造多年的台北捷運信義東延段，預計今起進行連續七天系統穩定性測試，將以通車後營運時間與班距實際運轉，檢驗可用度是否達九十九％以上；台北捷運工程局說明，測試期間列車將改由廣慈／奉天宮站發車，淡水信義線（紅線）既有營運班表須配合進行微幅調整，雖列車每班次配合測試皆須進入廣慈／奉天宮站，但乘客仍須於象山站上下車。

捷運局表示，待系統穩定性測試達標，後續完成工程收尾並與營運單位共同完成各項營運前整備作業後，將辦理初勘、提報交通部履勘，完成相關作業確保安全無虞後即可正式通車，目標訂於今年第一季拚完工通車。

捷運局說明，信義線東延段為接續捷運信義線象山站尾軌，採高運量地下化方式向東延伸至廣慈／奉天宮站，全長約一．四公里。自二〇一六年開工以來，歷經複雜地質條件及多項高難度地下施工挑戰，為台北捷運建設中具高度技術門檻路段，肩負完善淡水信義線服務機能、強化東側地區交通連結的重要任務。

捷運局說，由於信義線東延段屬既有營運路線延伸，系統穩定性測試期間列車將改由廣慈／奉天宮站發車，淡水信義線既有營運班表須配合微幅調整，雖每班列車皆須進入廣慈／奉天宮站測試，但乘客仍須於象山站上下車，可能造成旅客短暫不便，深表歉意。

