    首頁 > 生活

    百年彰市南門市場 爭取原地重建

    2026/02/07 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市南門市場現有建物，耐震評估未達標，需要補強。（記者劉曉欣攝）

    歷史百年的彰化市南門市場，原本是高檔南北貨與辦桌食材集散地，又緊鄰彰化縣的「地王」，可說是「超級蛋黃區」菜市場，但建物耐震未達標準，彰化市長林世賢向中央爭取拆除原地重建，打造兼具現代化市場與停車場功能的綜合大樓，預計提供二百二十格停車位，解決舊城區一位難求問題。

    超級蛋黃區 停車一位難求

    林世賢表示，彰化市南門市場佔地九九六坪，前身為日治時期設立的「彰化市公設消費市場」，歷經一九八一年大火重建，現址建物已有四十多年，評估進行耐震補強工程也要一億多元，考量建物老舊又沒有停車場，附近商圈汽機車停車位嚴重不足，決定向中央爭取經費，比照彰化市華陽市場進行拆除改建大樓，讓百年老市場能夠華麗變身。

    打造現代化市場與停車場

    林世賢指出，他所爭取的南門市場拆除重建計畫，計畫興建地下一樓，地上五樓的建物，地下一樓及地上一樓規劃市場及停車空間，設置生鮮、熟食、民生用品攤位與冷鏈儲藏區等，二到五樓規劃為公共停車空間，預計可提供二百二十格車位，改建期間將尋找臨時中繼市場讓攤商營業。

