    首頁 > 生活

    《首座公立》台中寵物生命紀念園區動土 10月完工

    2026/02/07 05:30 記者張軒哲／台中報導
    大甲寵物生命紀念園區動土，完工後每年可處理4千隻犬貓。（記者張軒哲攝）

    大甲寵物生命紀念園區動土，完工後每年可處理4千隻犬貓。（記者張軒哲攝）

    近年毛小孩身後事受到飼主重視，台中市首座「公立寵物生命紀念園區」昨在大甲區舉行動土典禮，預計十月底完工，每年約可送別四〇〇〇隻犬貓。

    每年可火化4千隻犬貓

    台中市犬貓登記數量突破卅萬隻，寵物善終需求快速攀升，卻長期仰賴私人業者，費用與服務品質落差大，也缺乏公部門把關。立委楊瓊瓔表示，此案源於二〇二四年三月由市議員楊啓邦提案，建議於大甲設寵物生命紀念設施，因基地屬特定農業區、使用項目受限，計畫一度受阻，經溝通，二〇二四年十二月獲農業部核准，為台中市推動首座公立寵物生命園區奠定關鍵基礎。

    市府農業局說，大甲區公立寵物生命紀念園區位於大甲殯儀館小靈堂後方，原屬特定農業區，多次向農業部及內政部爭取，於「殯葬用地」使用項目中增列寵物生命紀念設施，園區設計跳脫傳統鄰避設施的刻板印象，將設置現代化、環保型火化爐，搭配空氣污染防制設備，規劃冷凍保存室、撿骨室、骨灰再處理室與追憶空間，提供個別火化及集體處理服務。

    楊瓊瓔指出，公立寵物生命紀念園區不僅服務家犬家貓，也能協助動物之家及街道遊蕩犬貓遺體火化處理，兼顧動物福利、公衛與環保，並結合生命教育。

