少年槍擊茶行 何欣純籲盧市府改善治安

民進黨台中市長參選人、立委何欣純（左）至沙鹿市場掃街拜票，針對少年槍擊茶行案，呼籲市府儘速釐清案情。（記者張軒哲攝）

強調入主市府將嚴肅積極面對灰色產業 與警方嚴懲不法集團

台中市太平區五日發生茶行槍擊事件，年僅十七歲的未成年槍手光天化日下持長槍開廿多槍，台中治安再亮紅燈。民進黨台中市長參選人、立委何欣純強調，未來若入主市府，「會嚴肅且積極面對台中長期存在的灰色產業」，將與警方執法能量，「儘速、明快、嚴懲」遊走法律邊緣、甚至已涉及犯罪的「不法集團」；台中市

警局強調，致力打擊犯罪，提升維護治安成效。

議員憂 迷途少年成不肖集團消耗品

市議會警消環衛委員會召集人、市議員蕭隆澤痛斥，台中市近半年來接連發生槍擊案，之前才發生歹徒持槍進泳池對兒童作勢開槍，這次竟是十七歲少年「撿到槍」，不肖人士屢公然挑戰公權力，台中市府竟拿不出對策，每次都是事情發生才「動起來」，對治安束手無策；太平區在地議員張玉嬿憂心，這起事件曝露迷途少年疑成為不肖集團「消耗品」，恐有集團吸收迷途少年，盼市府拿出辦法真正改善治安，保護少不更事的少年被利用；議員林德宇質疑，台中治安亮紅燈是長期累積的結構性困境，他曾在議會質詢市長盧秀燕，台中市治安滿意度全台最低，盧秀燕卻稱台中治安成績數字都很好，只想粉飾太平，根本不願徹底解決治安問題。

盧曾稱治安成績很好 被批粉飾太平

何欣純表示，這起槍擊事件槍手竟是未成年的十七歲少年，令人震驚又痛心，民眾對槍枝如何取得、有沒有人教唆、是否幕後有藏鏡人等議論紛紛，期待警方能儘速釐清案情。

何欣純強調，未來若入主市府，會嚴肅且積極面對台中長期存在的「灰色產業」，以及遊走法律邊緣、甚至已涉及犯罪的不法集團，透過市府與警方執法能量「儘速、明快、嚴懲」；地方更要配合中央，同心協力、跨部門聯手打擊，從源頭徹底切斷暴力滋生的臍帶。

太平分局：追查茶行槍案 絕不寬貸

對此，台中市太平分局分局長李珏民指出，持續深入追查茶行槍案，他強調，市府向來對於任何暴力不法行為絕不寬貸，以維護市民生命安全與社會秩序，展現警方打擊犯罪的決心與行動力。

