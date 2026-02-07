新泰塭仔圳莊田路 農曆年前通車

新北市推動新莊泰山塭仔圳市地重劃，市長侯友宜昨前往塭仔圳視察貴子坑溪跨溪橋梁預鑄廠。（地政局提供）

新北市府推動新莊泰山塭仔圳市地重劃，市長侯友宜昨前往塭仔圳視察貴子坑溪跨溪橋梁預鑄廠，他指出，銜接新北大道與中環路的「莊田路」將在農曆年前通車。

地政局長汪禮國說，跨溪橋梁工程複雜，需配合基本通行、貴子坑溪整治需求、台電特高壓纜線、瓦斯等管線遷移日程，無法同時施作多座橋梁，市府跳島式施工，今年將依序開通九號、四號、二號、八號及五號橋梁；鄰近港泰自辦重劃區的莊泰路（坡雅路—莊田路段）將在今年上半年完工，泰林路也將於今年底完成拓寬。

另外，市府推出「新北市春節連假交通資訊懶人包」，提供境內國道匝道管制、風景區及廟宇大眾運輸、燈會等活動交通資訊，供民眾查詢。

交通局交通安全科長李友欽說，國道二月十七日（初一）至廿二日（初六）每日〇至五點全面暫停收費；十七日（初一）至十九日（初三）每日五至十二點，國五石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向用路人避開管制時段或改行駛台九線。

此外，新北燈會二月廿日至三月八日在三重區新北大都會公園舉行，可搭捷運至「三重站」，再步行約三分鐘抵達會場。

