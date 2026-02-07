為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北8座運動中心 春節推優惠

    2026/02/07 05:30 記者黃子暘、羅國嘉／新北報導
    體育局在春節初二至初五推出「新春好康四連動」優惠方案。圖為試營運的泰山運動中心。（記者黃子暘攝）

    新北市推動國民運動中心營運移轉（ROT）計畫逐步推動場館升級，目前中和、蘆洲、土城、三峽、鶯歌、板橋、淡水及泰山區八座國民運動中心已完成改善，馬年春節初二至初五推出「新春好康四連動」優惠方案，每天都有不同的運動項目免費或折扣優惠，邀請大眾來運動。

    每天有不同的項目免費或折扣

    體育局長洪玉玲指出，「新春好康四連動」自初二至初五限定優惠包括「馬上好運—初二體適能免費」、「馬上泳錢—初三泳池免費」、「馬上加碼—初四InBody檢測買一送一」、「馬上省錢—初五買月票現折二百元」，各國民運動中心均適用優惠，限當日購買、數量不限；另，泰山運動中心現正辦理試營運至二月八日止，全館設施與團體課程開放免費體驗，試營運期間購買課程享八五折優惠。

    市立十三行博物館十八日至廿二日推出春節系列活動「春馬奔騰十三響—踢躂踢、踢躂踢、踢躂踢踏踢躂踢」，安排精彩演出、DIY手作活動，另外，民眾與館內「馬」相關元素合照留言即有機會獲得限量馬年貼紙，消費滿額還能抽獎。

    市立淡水古蹟博物館即日起至廿二日在淡水紅毛城推出「萌馬迎春」新春系列活動，今年首度設置寵物「掌印斗方」DIY，飼主帶著毛小孩留下掌印；文化商店「滬尾公行」初二至初六推出全店九折優惠，販售多款限量新春禮包。

