為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎春節賞燈會 嘉縣推28條遊程

    2026/02/07 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    故宮南院美景如畫，歡迎親子同遊。（記者林宜樟攝）

    故宮南院美景如畫，歡迎親子同遊。（記者林宜樟攝）

    農曆春節連假將至，且嘉義縣主辦今年台灣燈會，將有大量遊客到訪，嘉義縣文化觀光局推出二十八條賞燈親子遊程，串聯山、海、平原，結合體驗活動、生態探索與特色美食，邀請遊客來嘉義縣走春，燈會期間可安排白天遊玩、晚上賞燈的深度慢旅。

    串聯山、海、平原

    嘉縣文化觀光局表示，遊程涵蓋二十六條一日遊與二條二日遊路線，串聯嘉義縣多元景點與特色產業，不同年齡層的孩子與家長都能共遊，遊程內容橫跨文化體驗、自然生態、主題工廠、農村體驗及鄒族部落文化。

    一日遊親子遊程路線結合在地特色，如鹿草、六腳、水上、大林、朴子、新港等地，可安排主題工廠參訪、手作體驗與在地美食巡禮；民雄、中埔、番路、竹崎等路線融合人文歷史、步道健行與農創體驗；布袋、東石等海線地區以濕地生態、漁村文化與海上體驗為特色。

    結合在地特色體驗

    今年台灣燈會將於三月三日至十五日在縣府前廣場登場，文觀局規劃多條親子路線，串聯周邊的故宮南院、蒜頭糖廠、文創聚落、主題工廠及萌寵樂園；二日遊行程為親子深度慢旅，可從太保市親子景點出發，延伸至山區，有步道、鄒族部落、茶產業與工藝文化行程。

    縣府表示，遊程資訊已整合於台灣燈會官方網站的「觀光旅遊─親子旅遊」專區供查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播