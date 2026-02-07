迎春節賞燈會 嘉縣推28條遊程

故宮南院美景如畫，歡迎親子同遊。（記者林宜樟攝）

農曆春節連假將至，且嘉義縣主辦今年台灣燈會，將有大量遊客到訪，嘉義縣文化觀光局推出二十八條賞燈親子遊程，串聯山、海、平原，結合體驗活動、生態探索與特色美食，邀請遊客來嘉義縣走春，燈會期間可安排白天遊玩、晚上賞燈的深度慢旅。

串聯山、海、平原

嘉縣文化觀光局表示，遊程涵蓋二十六條一日遊與二條二日遊路線，串聯嘉義縣多元景點與特色產業，不同年齡層的孩子與家長都能共遊，遊程內容橫跨文化體驗、自然生態、主題工廠、農村體驗及鄒族部落文化。

請繼續往下閱讀...

一日遊親子遊程路線結合在地特色，如鹿草、六腳、水上、大林、朴子、新港等地，可安排主題工廠參訪、手作體驗與在地美食巡禮；民雄、中埔、番路、竹崎等路線融合人文歷史、步道健行與農創體驗；布袋、東石等海線地區以濕地生態、漁村文化與海上體驗為特色。

結合在地特色體驗

今年台灣燈會將於三月三日至十五日在縣府前廣場登場，文觀局規劃多條親子路線，串聯周邊的故宮南院、蒜頭糖廠、文創聚落、主題工廠及萌寵樂園；二日遊行程為親子深度慢旅，可從太保市親子景點出發，延伸至山區，有步道、鄒族部落、茶產業與工藝文化行程。

縣府表示，遊程資訊已整合於台灣燈會官方網站的「觀光旅遊─親子旅遊」專區供查詢。

