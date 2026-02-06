竹縣頭前溪右岸自行車道 9日開騎

新竹縣政府爭取中央核定總經費5千萬餘元，辦理頭前溪右岸自行車道延伸路線串聯工程。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府爭取中央核定總經費五千萬餘元，辦理頭前溪右岸自行車道延伸路線串聯工程，打通舊有無路徑通往竹北紅樹林慢壘球場的路段，讓既有的頭前溪右岸自行車道，可以從竹北濱海的鳳山溪水月意象景觀橋，一路向東延伸騎往芎林、新埔山腳下，九日啟用，邀請車友騎鐵馬悠遊新竹縣山海美景。

從竹北水月意象景觀橋騎到新埔山腳下

縣長楊文科表示，為進一步提升新竹縣自行車休閒與觀光發展潛力，縣府以目前頭前溪右岸自行車道為主幹路線，延續周邊相關計畫，持續向西延伸至鳳山溪水月意象景觀橋的自行車道，後可銜接新竹縣濱海自行車道及「環島一—一號北台濱海環線」，往南與新竹市南寮漁港的十七公里海岸線自行車道連接，往北延伸與環島一號線新埔段銜接，串聯形成完整的區域自行車路網。

交通處長姜禮仙指出，新竹縣頭前溪右岸自行車道延伸路線串聯工程，由經濟部水利署第二河川分署委辦一千九百萬元，加上交通部公路局核定經費三二五六萬元，總計五一五六萬元併案辦理。去年五月開工，今年元月完工通過驗收。

全程約廿四公里。西起鳳山溪水月意象景觀橋，沿豆子埔溪與頭前溪右岸向東延伸，打通舊有無路徑通往的竹北紅樹林慢壘球場路段，並沿六家隘口堤防通往芎林一二三縣道接往一一五縣道新埔寶石派出所。同時，改善沿路自行車騎乘環境與引導措施，以確保民眾騎乘安全，使新竹縣自行車觀光環境更為完善。

