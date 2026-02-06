小提燈「馬上發」將於桃園燈會期間發放。（記者周敏鴻攝）

展翼18公尺 模型亮相 逾300個金屬切面組建 展現奔騰飛天氣勢

「馬上發」小提燈同步亮相

二〇二六桃園燈會「飛馬耀桃園」將於二月廿五日到三月八日，在虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園，分別以「未來光域」、「森韻流域」、「dtto friends 樂園」特色燈區登場，其中，高十三公尺、展翼十八公尺的「飛馬耀桃園」主燈設置在虎頭山創新園區，為藝術家劉治良設計，以超過三百個金屬切面，組建出飛馬奔騰的姿態，部分構件更採用在地的銳鵬航太科技公司提供的航太廢料金屬，連結飛上天際的氣息。

2/25到3/8在虎頭山等3展區登場

桃園市長張善政、金馬獎影后陳淑芳昨天出席桃園燈會宣傳活動，現場展示主燈模型，「馬上發」小提燈同步亮相，兩人都期待主燈秀吸引人潮，小提燈則會讓大小朋友愛不釋手；陳淑芳更強調，曾在桃園市住過一陣子，來出席活動的感覺就像回家一樣，非常開心，相信桃園除了好山好水與近年來的發展，加上精彩的燈會，絕對是民眾年節出遊的最佳去處。

每晚6點起 每30分鐘展演一次

市府觀光旅遊局長陳靜芳說，「飛馬耀桃園」主燈具備三六〇度旋轉底座，翅膀運用「多軸翼載機械臂」技術，達到動態展翼效果，搭配煙霧、燈光、雷射特效，將演出「雲啟、集眾、凌雲、御空、啟航」等五幕劇情，燈會期間每晚六點起，每卅分鐘展演一次；小提燈「馬上發」由從事紙藝創作近四十年的洪新富設計，採飛機造型，由生肖「馬吉」擔任機長，象徵穩健前行，燈會期間的國定假日與元宵節在燈會現場發送。

特色燈區體驗AI、AR求籤祈福

特色燈區中的「未來光域」除了主燈，還設置蝴蝶翅膀互動盪鞦韆，提供旋轉木馬、摩托車、海盜船、小火車免費遊玩，並導入AI轉譯系統將民眾語音字句轉化為吉祥話，結合AR（擴增實境）技術提供民眾進行藝術裝置美拍與求籤祈福；「森韻流域」邀西班牙藝術家創作異國風巨型粉紅搖搖馬，設置會動的白鷺鷥等傳統花燈工藝與南崁溪邊的河馬燈飾；「dtto friends 樂園」有十組人氣角色燈組，融入台灣文化元素，展現吃元宵、放天燈等主題。

桃園燈會主燈「飛馬耀桃園」，設置在虎頭山創新園區。（記者周敏鴻攝）

