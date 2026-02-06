雙北危安演練 訊息不清惹議

台北市政府與新北市政府昨在捷運中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」間，進行危安實兵演練。（記者王藝菘攝）

台北市政府與新北市政府昨在捷運中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」間，進行危安實兵演練，演習一開始發生新北市第一則訊息未標註「演練」，引起現場民眾恐慌，直喊「政府不要亂嚇民眾」。台北市長蔣萬安事後受訪表示，事先有宣導演練場域不要驚慌。新北市府也表示，未來會加強同仁訓練，民眾不要驚慌。

演練過程設定兩名歹徒在月台與車廂間無差別攻擊，演練項目包含橫向通報、大量傷病患處置、災防告警細胞廣播訊息（CBS）發送，緊急交通疏運及轉運民眾、慰問機制與刑事偵辦，並首度將捷運大腦「行控中心」納入核心，演練各單位的通報速度。

新北市府第一則細胞訊息因未標註「演練」，引起民眾不安；鄭小姐直喊「嚇了一大跳」，後續收到第二封訊息，確認是演練才真正放心。民眾吳先生直說「政府不要亂嚇民眾」。

蔣萬安表示，演練事前有宣導，民眾別驚慌；昨天是繼去年十二月廿六日在捷運市府站結合地下商圈、一月廿二日在台北車站後的第三階段演練，將強度拉高到跨縣市、跨區域、跨單位危安演練。

