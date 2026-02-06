緩解車潮 北市春節交通3階段疏運

春節連假從十四日至廿二日共九天，台北市交通局表示，春節交通疏運分年前採買、春節走春、年後收假三階段疏運；走春期間預估陽明山、動物園及關渡宮等廟宇周邊是主要交通熱點，周邊停車費率都有調漲。

交通局表示，即日起至十四日年貨採買，人車集中市場、大賣場和百貨公司，每日下午兩點到晚上七點車流量較大；十三日至十六日返鄉車潮疏運，轉運站、交流道、車站是熱點；十九日至廿二日收假，聯外橋梁可能回堵；十四日至廿二日春節期間，熱門景點如陽明山花季、關渡宮、動物園與廟宇將湧入遊客。

請繼續往下閱讀...

因應採買年貨人潮，迪化商圈周邊停車費率從卅至四十元提高至五十至八十元；信義商圈周邊假日上午十時至晚間十時，停車費率從五十至六十元調整為每小時八十元。十六日恢復原價。

連假期間市區公車依假日班次行駛，假日停駛路線除夕、初一停駛，其餘依一般日減半班次；捷運接駁公車除夕、初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛。陽明山花季連假仰德大道上山管制點為復興橋頭、至善路二段一巷巷口，管制時段上午七點到下午四點，下山管制點為陽明路一段與中橫街口，管制時段為下午兩點到下午六點。動物園周邊大客車格視狀況動態開放小客車停放；關渡宮周邊道路實施單向管制。

路邊停車格部分，十六日全市暫停收費，春節期間除原週日收費路段維持收費外，其餘暫停收費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法