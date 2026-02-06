為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣運動會10日開幕 聖火母火取火

    2026/02/06 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣運動會聖火母火取火儀式在新港奉天宮舉行。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣運動會將於二月十日舉行開幕典禮，昨在新港奉天宮舉行聖火母火取火儀式，祈求媽祖庇佑賽事平安順利，聖火將在三天內傳遞繞行十八鄉鎮市；縣長翁章梁表示，嘉縣三月將迎來台灣燈會、四月全國中等學校運動會，熱鬧滾滾，精彩可期。

    翁章梁說，全縣運動會包括田徑、游泳及各式球類等十八項賽事，報名人數創新高達八九一三人，民眾可至各競賽場地為選手加油打氣。

    台灣燈會也將於三月三至十五日在嘉縣登場，適逢台灣隊赴日本參加世界棒球經典賽，縣府將在戀人公園轉播三月五至八日台灣隊出戰澳洲、日本、捷克、韓國賽事，七日晚間七點舉辦「Team Taiwan」夜間遊行。

    遊行四大主題「光躍台灣，點亮嘉義」、「嘉義燈場」、「為台灣加油」、「與世界交朋友」，匯集廿九個表演團隊近九百人參加，首次來台參加燈會的日本「青森睡魔祭」團隊，也將呈現日本睡魔祭典文化。

    翁章梁說，四月十八至廿三日全中運在嘉縣登場，將有一萬八千名選手齊聚，嘉縣正規劃運動獎勵金加倍發放鼓勵選手，將擇期公布。

