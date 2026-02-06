為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    閒置30年 斗六糖廠營造竹創基地

    2026/02/06 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六糖廠竹創基地入口處糖廠重生機器人，利用糖廠鐵軌、火車零件等閒置資材重組而成。（記者黃淑莉攝）

    斗六糖廠竹創基地入口處糖廠重生機器人，利用糖廠鐵軌、火車零件等閒置資材重組而成。（記者黃淑莉攝）

    斗六糖廠閒置封閉卅年，雲林縣府斥資一億二千多萬元改造活化為竹創基地，昨開放參觀，民眾對園區內保留部分地景原貌，還有竹子打造的遊具體驗場、裝置藝術及場域氛圍都很讚許。林業保育署副署長張岱表示，未來將常態性開設竹相關課程，期盼成為竹產業、竹文化與永續生活的重要據點。

    斥資逾1.2億元 採取低度介入

    斗六糖廠占地十三公頃，一九〇九年成立，一九九六年關廠，二〇一〇年登錄為文化景觀，許多五十歲以上縣民對斗六糖廠有許多回憶，地方期盼能活化改造。縣長張麗善指出，透過綠美化代管方式向台糖公司取得約四公頃土地使用同意，啟動「斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫」，一億二千多萬元經費由縣府自籌。

    縣府城鄉發展處長林長造表示，斗六糖廠竹創基地，採取低度介入、減法設計原則，保留糖鐵軌跡、糖倉牆體、煙灰池與煤渣場等工業遺構，竹創元素則有糖廠意象裝置、八角亭、竹馬遊戲場、竹鞦韆、竹工藝館等。

    林長造說，草嶺石壁五百多公頃竹創森疏伐的竹子，將運到竹創基地再利用做文創商品，開辦竹藝教學、竹療癒等課程，昨天開幕就有竹市集、竹饗宴等活動。

    張岱指出，林保署從二〇二二年推動台灣新興竹產業發展，雲林縣府團隊努力值得肯定，除在石壁打造森林療癒基地，又在斗六糖廠設置竹創基地，林保署資助利仁基金會在基地內設置竹構學苑，未來常態性開設竹相關課程，支持台灣竹產業朝永續發展。

    斗六糖廠竹創基地竹構學院，可做為竹藝教學場域及市集場地。（記者黃淑莉攝）

    斗六糖廠竹創基地竹構學院，可做為竹藝教學場域及市集場地。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播