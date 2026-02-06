閒置30年 斗六糖廠營造竹創基地

斗六糖廠竹創基地入口處糖廠重生機器人，利用糖廠鐵軌、火車零件等閒置資材重組而成。（記者黃淑莉攝）

斗六糖廠閒置封閉卅年，雲林縣府斥資一億二千多萬元改造活化為竹創基地，昨開放參觀，民眾對園區內保留部分地景原貌，還有竹子打造的遊具體驗場、裝置藝術及場域氛圍都很讚許。林業保育署副署長張岱表示，未來將常態性開設竹相關課程，期盼成為竹產業、竹文化與永續生活的重要據點。

斥資逾1.2億元 採取低度介入

斗六糖廠占地十三公頃，一九〇九年成立，一九九六年關廠，二〇一〇年登錄為文化景觀，許多五十歲以上縣民對斗六糖廠有許多回憶，地方期盼能活化改造。縣長張麗善指出，透過綠美化代管方式向台糖公司取得約四公頃土地使用同意，啟動「斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫」，一億二千多萬元經費由縣府自籌。

縣府城鄉發展處長林長造表示，斗六糖廠竹創基地，採取低度介入、減法設計原則，保留糖鐵軌跡、糖倉牆體、煙灰池與煤渣場等工業遺構，竹創元素則有糖廠意象裝置、八角亭、竹馬遊戲場、竹鞦韆、竹工藝館等。

林長造說，草嶺石壁五百多公頃竹創森疏伐的竹子，將運到竹創基地再利用做文創商品，開辦竹藝教學、竹療癒等課程，昨天開幕就有竹市集、竹饗宴等活動。

張岱指出，林保署從二〇二二年推動台灣新興竹產業發展，雲林縣府團隊努力值得肯定，除在石壁打造森林療癒基地，又在斗六糖廠設置竹創基地，林保署資助利仁基金會在基地內設置竹構學苑，未來常態性開設竹相關課程，支持台灣竹產業朝永續發展。

斗六糖廠竹創基地竹構學院，可做為竹藝教學場域及市集場地。（記者黃淑莉攝）

