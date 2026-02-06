為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄獎揭曉 陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷獲首獎

    2026/02/06 05:30 記者蘇福男／高雄報導

    高雄市立美術館「二〇二六高雄獎」昨公布獲獎名單，首獎由陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷三人奪得，俄烏戰爭、綠島人權文化園區和日本水梨在台嫁接等議題，成藝術家創作素材。

    高美館表示，今年高雄獎共吸引三五八位海內外藝術家報名角逐，其中十五位外籍藝術家，經專業評審審查，最終評選出首獎三名、何創時書法篆刻類特別獎及聚和國際環境永續特別獎各一名、評審特別獎五名，以及入選十七名。

    獲獎名單如下：高雄獎—陳亮璇〈橫山豐水〉、張宸瑋〈Volkswagen Transporter T5.gltf〉、楊傑懷〈Working Holiday〉。

    何創時書法篆刻類特別獎—紀冠地〈落葉系列—秋意濃〉，聚和國際環境永續特別獎—簡莉芸〈分岔的情境：遺忘與書寫〉；評審特別獎：吳秉祈〈形鑄一切由我〉、洪瑄〈偶書〉、李婷歡〈水の間〉、溫晉豪〈近而未至〉和阮柏遠〈創傷、故障與支撐物雕塑〉。

    高雄獎得獎作品二月七日至五月三日在高美館四樓展覽室展出，更多資訊請詳查高美館官網，或至臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」查詢。

