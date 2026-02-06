為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    為抓海蟲下毒手 貢寮馬崗漁村潮間帶 魚蟹暴斃

    2026/02/06 05:30 記者俞肇福／新北報導
    新北市貢寮區福連里馬崗漁村，驚傳發生下藥毒魚的惡「毒」手段！環保局前往取水採樣。（記者俞肇福攝）

    漁業處：毒魚最重判刑5年 里長籲暫勿採集海菜 避免中毒

    新北市貢寮區福連里馬崗漁村潮間帶，四日傳出有人下藥毒魚的惡「毒」手段！馬崗海蝕平台有大量魚、蟹類死亡，連海鰻都死了，當地民眾看了很傷心，現場還瀰漫刺鼻的藥水氣味，福連里長吳文益希望政府單位和巡守隊加強巡邏，杜絕這種破壞生態的惡劣行為，同時請民眾暫時不要前往潮間帶採集海菜等，以免中毒。

    環局採樣送驗 里長盼加強巡守

    新北市環境保護局人員接獲通報已派員到場採樣，初步水質快篩檢測，沒有毒性物質，稽查人員也將水樣送檢，進一步追查污染來源，若確認違法，將依法處置。

    新北市漁業及漁港事業管理處（簡稱漁業處）指出，經查馬崗潮間帶區域非屬保育區範圍，漁業處二月四日接獲海巡通報馬崗潮間帶出現大量魚屍，疑似有民眾毒魚，漁業處立即通知環保局前往採樣，確認水體有無化學毒性成分，漁業處並請海巡署安檢所協助蒐證及查緝，倘抓獲行為人確有毒魚情事，將依漁業法第六十條規定移送地檢署裁處，依相關規定得處一年以上五年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣十五萬元以下罰金。

    海鰻、海兔、招潮蟹也遭毒死

    吳文益表示，四日清晨接獲民眾反映趕到現場，發現潮間帶內有大量魚苗死亡，連同棲息其中的海鰻、海兔、招潮蟹等生物也未能倖免，隨即拍照存證，並報請海巡單位介入調查。

    吳文益說，新北市淡水到新竹縣外海、新北市東北角海域到宜蘭，現在正是黑毛等魚類大咬季節，許多釣客喜歡用俗稱海蟲的沙蠶做釣餌，近來海蟲價格俏，一盒二百公克沙蠶賣給釣具店約一百五十元上下，懷疑民眾為了抓沙蠶使用俗稱「石碳酸」的化學藥劑，逼出躲藏在礁岩縫隙中的沙蠶，再加以捕撈販售，投藥下毒行徑嚴重破壞潮間帶生態，希望能逮捕不法人士。

    馬崗海蝕平台因地形特殊，形成生態豐富的潮間帶，不僅是福連里居民長期守護的重要自然資源，也常作為環境教育場域；宜蘭羅東高級中學的教師劉佳勳常帶領學生到馬崗潮間帶觀察生態，沒想到剛好看見疑似下藥造成的生態破壞的景象，他希望市府對潮間帶也應有相關管理規範。

    疑遭投藥下毒，奄奄一息的海中生物。（記者俞肇福攝）

    貢寮福連里長吳文益說，民眾不應該為了賺一點小錢投藥，造成馬崗海蝕平台生態浩劫。（記者俞肇福攝）

