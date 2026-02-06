蘇花安 隧道工程是最大挑戰

蘇花安土建工程預計明年動工，有一半路段採雙孔隧道設計，圖為蘇花改中仁隧道。（記者花孟璟攝）

崇德災害路段坍方嚴重 以長隧道通過

台九線蘇花路廊接續蘇花改的蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），全長約卅公里，目前進入設計階段，預計明年土建工程第一標動工；公路局蘇花改工程處表示，蘇花安最大挑戰仍是隧道工程，施工總長將近四十公里，在前年〇四〇三地震及颱風後，坍方最嚴重的崇德災害路段將以長隧道通過，完工後可避免重大天災影響蘇花通行。

土建第一標明年動工

蘇花路廊在蘇花改完工後，路廊安全性已大幅提升，接續的蘇花安計畫，沿線有七個關係部落均已依原基法諮商同意，二〇二四年八月通過環評審查，公路局昨天舉辦春節交通疏運記者會，蘇花安的期程是關注焦點。

公路局蘇花改工程處指出，蘇花安分成東澳─南澳段九．三公里、和平─和中段五．五公里以及和仁─崇德段十五．一公里，有三分之二的長度在花蓮，崇德地區設置省道唯一的崇德服務區，未來可以銜接花東快，去年行政院核定建設，受到原物料上漲及缺工影響，總經費從初估的八百多億調高至一〇五六．四八億元。

公路局表示，蘇花安自去年八月進入設計階段，目前進行測量及補充地質探察，東澳─南澳及和平─和中段為初步設計階段，最南端和仁─崇德段在原則設計階段，其中隧道段占一半，約十五公里，由於採南下、北上雙孔隧道設計，再加上橫坑，實際施工長度近四十公里。

前年〇四〇三地震後，台九線崇德路段因土石震鬆，每颱必崩且交通中斷，一五九．三公里匯德隧道北口更在前年十月底因康芮颱風發生巨量土石坍方中斷，為此蘇花安在和仁─崇德段規劃十公里長隧道，以避開崇德災害段，細部設計還在調整中，今年底完成東澳─南澳段隧道設計作業，將盡快報到交通部。

公路局說明，蘇花安最快明年上半年啟動土建第一標工程，未來將透過自動化的隧道施工機具加快進度，計畫於二〇三二年通車，二〇三四年蘇花改、蘇花安將完成機電交控系統整合。

蘇花安小檑案

